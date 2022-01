Bornauw wird zum Boss: "Ich liebe Drucksituationen"

Es müsste ein Déjà-vu für Sebastiaan Bornauw sein: Mit dem 1. FC Köln rettete sich der Belgier in der vergangenen Saison erst in der Relegation, nun gerät er auch mit dem VfL Wolfsburg in Abstiegsnot.

Der 34. Spieltag der vergangenen Spielzeit wurde zur emotionalen Ausnahmesituation. Sebastiaan Bornauw köpfte den 1. FC Köln in den Schlussminuten zum Sieg gegen den FC Schalke 04 (1:0) und verhinderte damit den Abstieg in die 2. Liga, den schließlich der SV Werder Bremen antreten muss. Jener Klub, der kurz zuvor Florian Kohfeldt entlassen hatte. Der Trainer litt naturgemäß dennoch unter dem sportlichen GAU für "seinen" Verein. In Wolfsburg kreuzen sich nun die Wege von Bornauw und Kohfeldt. "So ist Fußball", sagt der Belgier, der das Ding aus dem vergangenen Mai nur kurz mit seinem Coach besprochen habe. Nun jedoch müssen Verteidiger und Trainer gemeinsam versuchen, den Abstieg mit dem VfL zu verhindern.

Wenngleich Bornauw so weit noch gar nicht denken mag. Er wisse zwar, "dass wir nicht weit entfernt sind von den Abstiegsrängen", der Weg zurück nach oben sei aber auch nicht unmögich. "In Köln", blickt er auf die vergangene Saison zurück, "war das noch eine andere Situation. Das war alles oder nichts." Nun jedoch liegt der FC auf Platz 6, Wolfsburg ist auf Rang 14 abgerutscht. Hat sich Bornauw "verwechselt"? Nein, antwortet der Verteidiger, der im Sommer für 14,5 Millionen Euro verpflichtet wurde. "Das habe ich noch nie gedacht." Er zählt sein Champions-League-Debüt auf, würde den Schritt wieder so machen.

Bornauw soll zur Stütze der Abwehr werden

Dabei war Bornauw in der Hinserie alles andere als ein Stammspieler und weit entfernt davon, zum Leistungsträger in der wackeligen VfL-Defensive aufzusteigen. In der Rückrunde zeichnet sich nun aber ab, dass Trainer Kohfeldt im Belgier eine Stütze der Abwehr sieht. Zentral in der Dreierkette kommt Bornauw zum Einsatz, früher in Anderlecht habe er dies auch schon gespielt. "In der Mitte", erklärt er, "musst du mehr dirigieren, mehr Verantwortung übernehmen. Das mache ich gerne. Auch in der Jugend war ich schon häufig Kapitän."

Boss Bornauw, eigentlich ein introvertierter Typ, muss den Ton angeben, trotz seiner erst 22 Jahre könnte seine Erfahrung dem VfL nun im Abstiegskampf helfen. "Ich liebe solche Drucksituationen", sagt er, "in Köln habe ich gelernt, wie ich mit solchen Situationen umgehen muss." Als es um alles oder nichts ging, war auf ihn Verlass.

Lukebakio und Vranckx sind zurück

Gute Nachrichten gab es für den VfL am Mittwoch: Dodi Lukebakio und Aster Vranckx sind nach ihrer COVID-19-Infektion raus aus der Quarantäne. Lukebakio absolvierte am Mittag bereits eine erste Laufeinheit, Vranckx arbeitete im Kraftraum.