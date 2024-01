Die jüngsten Bundesliga-Debütanten pro Klub

1. FC Heidenheim: Eren Dinkci (21 Jahre, 249 Tage)

"Debüt" am 19. August 2023 und damit jüngster Bundesliga-Spieler in der Geschichte für Heidenheim (spielte in der Bundesliga aber vorher schon für Werder Bremen). Kevin Sessa ist mit 23 Jahren und 44 Tagen (ebenfalls am 19. August) der jüngste Debütant. IMAGO/Sven Simon