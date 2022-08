Bochum sucht einen neuen Torwart

Drei Spiele, zwölf Gegentore, aber eine klare Nummer 1: Manuel Riemann wird natürlich weiterhin der Rückhalt der Bochumer sein. Dass der VfL gerade auf der Suche nach einem neuen Torwart ist, hat nichts mit dem Publikumsliebling zu tun.

In der Vorsaison hat der damalige Aufsteiger VfL Bochum das 0:7 am 5. Spieltag gegen Bayern München gut weggesteckt, nach dem 0:7 am Sonntag gegen denselben Gegner könnte es diesmal allerdings ein längerer Prozess werden - der VfL hat einfach zu viele Probleme, deren Lösungen Zeit erfordern. "Wichtig ist, dass wir an uns glauben", sagt Trainer Thomas Reis und ergänzt mit Blick auf die höchste Heimpleite der Klubhistorie: "Dann kann es sein, dass wir vielleicht so eine Klatsche gebraucht haben. Wenn das Spiel wieder dazu beigetragen hat, die Klasse zu halten, dann wäre das okay."

Eine Ablösung steht nicht zu Debatte

Beim 0:7 damals im September ebenso zwischen den Pfosten wie beim 0:7 am Sonntag: Manuel Riemann. Bochums Publikumsliebling erwischte bei der Heimklatsche allerdings einen ganz schlechten Tag (kicker-Note 6), in den drei bisherigen Ligaspielen kassierte er schon zwölf Treffer. Dass ihn am Freitag gegen den SC Freiburg (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der 34 Jahre alte Ersatztorhüter Michael Esser ablöst, steht aber nicht zur Debatte.

Reis betont: "Manuel ist sehr selbstkritisch. Er weiß selbst, dass er noch nicht seine Leistung abgerufen hat, aber das können bisher die wenigsten von sich behaupten. Er ist in der Lage, die kurze Negativphase wegzustecken und gestärkt daraus hervorzugehen." Der 33-Jährige sei "bereit, die Mannschaft zu unterstützen und weiter voranzugehen".

Grave könnte monatelang fehlen

Dass sich der VfL gerade gezwungen sieht, nach einem neuen Torhüter Ausschau zu halten, hat nichts mit Riemann zu tun. Der Grund ist der Ausfall von Ersatzmann Paul Grave. Die Bochumer müssen befürchten, dass ihr 21-jähriges Eigengewächs verletzungsbedingt monatelang fehlen wird.

"Daher überlegen wir, einen weiteren Torwart zu verpflichten", sagt Reis. Dass sich Riemann und Esser mal verletzten, könne "halt immer mal passieren. Für diesen Fall wollen wir gerüstet sein."