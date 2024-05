Bocholt: Barak unterschreibt neuen Vertrag

Ali Barak wechselte im vergangenen Jahr vom niederländischen Klub Roda Kerkrade an den Bocholter Hünting, wo er in der abgeschlossenen Saison 16 Einsätze (zwei Vorlagen) absolvierte. "Gerade die letzten Wochen haben gezeigt, was in dem Jungen steckt. Er hat schon viele schwierige Phasen in seiner Laufbahn erlebt, aber bei uns beweist er nun endlich, welches Potenzial er hat", lobt Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation, den 21-jährigen Linksverteidiger.