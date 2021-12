Bittere Überraschung für Akpoguma

Kein Afrika-Cup für Kevin Akpoguma. Der Defensivallrounder der TSG Hoffenheim steht überraschend nicht im Aufgebot Nigerias für das Kontinentalturnier, das vom 9. Januar bis 6. Februar 2022 in Kamerun stattfindet.

28 Profis hat Nationaltrainer Augustine Eguavoen in seinen vorläufigen Kader berufen - mit Leon Balogun (Glasgow Rangers), Jamilu Collins (SC Paderborn), Victor Osimhen (SSC Neapel) und Taiwo Awoniyi (1. FC Union) auch bundesligaerfahrene Kräfte.

Doch auf Akpoguma verzichtet der "Super Eagles"-Interimscoach, der gerade erst für Gernot Rohr übernommen hat. Am gebürtigen Mannheimer war Kritik aufgekommen, Mitte Dezember hat sich der Verband des westafrikanischen Landes von Rohr getrennt. Unter dem 68-Jährigen hatte Akpoguma 2020 im A-Team Nigerias debütiert - nach einer U-Karriere in den DFB-Nachwuchsteams.

Re-Start am 2. Januar

TSG-Trainer Sebastian Hoeneß hatte zuletzt damit gerechnet, neben Diadie Samassekou (Mali) auch Akpoguma mindestens für die ersten beiden Rückrundenpartien sowie das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Freiburg am 19. Januar ersetzen zu müssen.

An diesem Tag bestreiten die Nigerianer ihr letztes Gruppenspiel gegen Guinea-Bissau. Nun kommt es also anders und Akpoguma dürfte wie der Rest der Hoffenheimer Truppe am 2. Januar in die (kurze) Vorbereitung auf die Rückrunde starten. Eine Überraschung für den 26-Jährigen, wahrscheinlich aber eine bittere.