Bericht: Magdeburgs Kwarteng vor Wechsel nach Bochum

Mit 13 Scorerpunkten in 29 Zweitliga-Spielen hat sich Magdeburgs Moritz Kwarteng für höhere Aufgaben empfohlen. Nun soll der Offensivspieler vor einem Wechsel zum VfL Bochum stehen - zum Leidwesen einiger Konkurrenten.

Bald im Trikot des VfL Bochum? Magdeburgs Moritz Kwarteng machte in der 2. Bundesliga auf sich aufmerksam. IMAGO/Christian Schroedter

Kwarteng kam im Januar 2022 zum damaligen Drittligisten 1. FC Magdeburg, bei dem er nach dem Aufstieg nicht mehr aus der ersten Elf wegzudenken war. Mit insgesamt 13 Scorerpunkten (zehn Tore, drei Assists) hatte der 25-Jährige (kicker-Note 3,06) maßgeblichen Anteil am frühzeitigen Klassenerhalt des FCM. Der Lohn für den variablen Offensivspieler: Klubs aus der Bundesliga sowie dem europäischen Ausland meldeten ihr Interesse an.

Wie die "Bild" berichtet, hat sich Kwarteng nun entschieden. Dem Bericht zufolge steht er kurz vor einem Wechsel zum VfL Bochum, in den kommenden Tagen soll er bereits seinen Medizincheck im Ruhrgebiet absolvieren. Als Ablöse steht eine Summe in Höhe von einer Million Euro plus Boni im Raum.

Auch Ex-Klub Stuttgart war dran

Wie der kicker bereits Anfang Mai berichtete, zog Kwarteng das Interesse einiger Bundesligisten auf sich, unter anderem das von Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen gehen nun aber ebenso leer aus wie der VfB Stuttgart, aus dessen Jugend der gebürtige Stuttgarter stammt und der ihm ebenfalls ein Angebot vorgelegt haben soll. Neben den beiden Bundesligisten sollen auch der FC Basel und Lech Posen an Kwarteng interessiert gewesen sein.

Insgesamt 32 Zweitliga-Spiele kann Kwarteng vorweisen, dazu kommen 69 Spiele (14 Tore) in der Regionalliga Nord sowie elf Spiele (zwei Tore) in der 3. Liga. Nach seinem Abschied vom VfB durchlief Kwarteng die Nachwuchsabteilungen von RB Leipzig sowie der TSG Hoffenheim. Es folgten vier Jahre beim Hamburger SV, ehe es ihn nach Magdeburg zog. Der VfL Bochum scheint der nächste Klub in seiner Vita zu werden.