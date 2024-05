Bei Steinbach Haiger geht nicht nur der Kapitän von Bord

Auch der TSV Steinbach Haiger nimmt in der Sommerpause größere personelle Umwälzungen vor. Arif Güclü, Mick Gudra, Nicolas Wähling, Lennart Schulze Kökelsum, David Nreca-Bisinger und Kapitän Yannick Langesberg werden die Mittelhessen verlassen. Weiterer Abgang: Enrique Pereira da Silva, der in dieser Saison aber nur in der zweiten Mannschaft zum Zug kam. Langesberg stand in der laufenden Saison achtmal auf dem Platz, während Gudra (23 Einsätze), Wähling (25) und Güclü (32) regelmäßig Spielzeit erhielten. Schulze Kökelsum stand immerhin 18-mal im Tor.