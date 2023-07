Bayreuth schlägt forsches Schalding: George sorgt für gelungenes Mintal-Debüt

Die Regionalliga Bayern startete am Donnerstagabend in die neue Runde. Marek Mintals Debüt an der Bayreuther Seitenlinie glückte. Allerdings machte es der SV Schalding-Heining dem Drittliga-Absteiger alles andere als leicht.

Jann George entschied mit seinem Treffer das Auftakmatch. (Archivbild) IMAGO/Eibner