Bayreuth knapp vor Haching: Die Meister der Regionalliga Bayern und ihr Punkteschnitt

1. FC Schweinfurt (2019/21)

In der durch Corona verlängerten Saison 2019/21 sammelte der 1. FC Schweinfurt 44 Punkte in 23 Spielen (Ø 1,91). Das alleine hätte zum Titel nicht gereicht, denn Aschaffenburg verbuchte im "regulären" Spielbetrieb bis zum Abbruch mehr Punkte. In den anschließend extra für diese Spielzeit eingeführten Play-offs setzten sich die "Schnüdel" dann allerdings souverän durch. imago images/Peter Kolb