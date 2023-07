Mintal: "Unsere Aufgabe ist es, Spieler auf die große Bühne vorzubereiten"

Seit knapp vier Wochen schwingt Marek Mintal das Trainerzepter beim Drittligaabsteiger SpVgg Bayreuth. Der 45-Jährige tritt als Nachfolger von Thomas Kleine und Interimslösung Julian Kolbeck eine auf den ersten Blick nicht einfache Aufgabe an.

Zurück in der Regionalliga Bayern: Nach seinem Engagement bei Nürnberg II tritt Marek Mintal seine erste Amtszeit in Bayreuth an. IMAGO/Peter Kolb

Bei den Altstädtern galt es einen nahezu runderneuerten Kader zu formen. Neben den zwei Torhütern Lucas Zahaczewski und Luca Petzold hielten mit Edwin Schwarz, Christoph Fenninger, Tobias Weber, Nico Moos und Jann George nur fünf Feldspieler dem Verein die Treue. Mit dem Traineramt in Bayreuth klappte es beim einstigen Paradestürmer im zweiten Anlauf. Schon im Vorjahr war er neben Kleine der ernsthafteste Kandidat in der Wagnerstadt. Mintal, der in Nürnberger Fankreisen Kultstatus erlangte und bei seinem langjährigen Verein auch erste Trainermeriten sammelte, war mit seiner rundum positiven und unkomplizierten Art derjenige, der bei den Bayreuther Anhängern nach anfänglicher Skepsis zuletzt wieder für einen Anflug von positiver Grundstimmung sorgte. In fünf Vorbereitungsspielen, darunter gegen drei Regionalligisten, gelangen ihm und seiner Mannschaft fünf Siege, lediglich ein Gegentor beim 3:1 über Lokomotive Leipzig trübte die makellose Gesamtbilanz. Was sich Mintal in Bayreuth und von seinen Spielern erhofft, das erläutert er im kicker-Interview.

Herr Mintal, nehmen Sie uns mit in die vergangenen Wochen. Wie haben Sie Bayreuth und die SpVgg bisher erlebt?

"Wir als Trainerteam wussten seit Anfang an um die schwierige Situation nach dem Abstieg. Wir sind auch jetzt noch nicht ganz durch. Zu 90, 95 Prozent steht der Kader aber schon. Wir sehen das echt positiv und sind zufrieden mit der Situation. Die, die da sind, sind sehr gute Jungs mit einem durchwegs guten Charakter."

Ergebnisse zeigen ja viel, aber halt nicht alles. Du kannst richtig schlecht spielen und gewinnen. Oder richtig gut und verlieren. Marek Mintal (45) will die guten Vorbereitungsergebnisse nicht überbewerten

Die menschliche Komponente der Neuzugänge hat auch in Fankreisen Anklang gefunden. Bleibt in der Kürze der Zeit eigentlich die Möglichkeit, diese Facette von Spielern zu beleuchten?

Das ist eine Sache, die du nicht immer weißt. Die Jungs haben ihre menschlichen und fachlichen Qualitäten aber alle gezeigt. Wir hatten da nicht viel Zeit. Sie waren ein, zwei Einheiten da und es hat sehr gut funktioniert. In der Vorbereitung hat jeder die Chance, sich zu zeigen. Ab dem 20. Juli mit dem Spiel gegen den SV Schalding-Heining zählt es. Die, die dann nicht spielen, sollen nicht resignieren und Trübsal blasen. Es wird eine Zeit kommen, in der auch sie gebraucht werden. Jeder muss vorbereitet sein. Bislang macht es mit den Jungs richtig viel Spaß. Da will sich jeder präsentieren.

Welche Art Fußball erwartet die Anhänger der Altstadt denn letztlich?

Ein Fußball, bei dem die Jungs zeigen, was sie können. Die Zielstrebigkeit nach vorne ist schon wichtig. Und vor allem die Qualität, immer da zu sein. Ergebnisse zeigen ja viel, aber halt nicht alles. Du kannst richtig schlecht spielen und gewinnen. Oder richtig gut und verlieren. Wichtig ist, dass wir Spiel für Spiel bestätigen, was wir trainieren. Auch wenn es einmal nicht so laufen sollte. Wir müssen zeigen, dass wir da sind.

In der Vorbereitung hat das schon richtig gut ausgesehen. 20 Tore in fünf Spielen geschossen, nur eines kassiert. Und mit Lok Leipzig, dem 1. FC Nürnberg II und dem FSV Zwickau waren ja namhafte Gegner dabei.

Klar. Das war gute Arbeit von den Jungs. Man hat es ja schon im ersten Spiel gegen den Bezirksligisten SSV Kasendorf gesehen. Du musst die sechs Tore erst einmal machen. 20 Stück sind natürlich sehr positiv. Und dazu kriegst du nur ein Gegentor. Die Jungs haben viel Positives gezeigt. Sie wissen aber auch, dass andere Zeiten kommen. Daraus musst du dann lernen.

Wie sieht es personell aus? Tut sich noch etwas?

Das ist eine gute Frage. Ein, zwei Spieler hätten wir schon gerne noch, viel wird sich also nicht mehr tun. Die Woche gab es dazu ein Gespräch mit unserem Geschäftsführer Jörg Schmalfuß. Wir haben aber keinen Druck. Wenn es klappt, ist es gut. Unser Ziel war es mit 20 Spielern und drei Torhütern in die Saison zu gehen. Und die U 23 und die U 19 haben wir ja auch noch. Ich bin gespannt, was noch kommt.

Welche Schlagzeile würden Sie über Marek Mintal und die SpVgg Bayreuth am Ende der Saison gerne lesen?

Mir ist wichtig, dass sich Spieler entwickeln. Fußballerisch und auch mental. Das ist unsere Aufgabe. Wenn höherklassige Vereine am Ende der Saison Interesse an einem Spieler aus der vierten Liga haben, um dessen Aufwand und Arbeit zu belohnen, dann haben wir viel richtig gemacht. Unsere Aufgabe ist es, Spieler auf die große Bühne vorzubereiten. Das ist mein innerlicher Wunsch. Und wir wollen uns gut verkaufen. Mit gutem Fußball, guten Ergebnissen. Mein persönliches Ziel ist es, Tag für Tag das Beste für Bayreuth zu tun.