Joker Milic sticht: Illertissen entführt drei Punkte aus Bayreuth

Der Restrunden-Auftakt ist dem FV Illertissen geglückt. Gegen harmlose Bayreuther gewann die Bachthaler-Truppe verdient mit 1:0.

Neun Unentschieden sammelten die Bayreuther im bisherigen Saisonverlauf, was die Verantwortlichen in der Altstadt nicht zu 100 Prozent zufrieden stimmt. Nur fünf Zähler beträgt der Vorsprung auf die Relegationsplätze, zudem haben die Teams hinter den Oberfranken teils ein Spiel weniger absolviert. Am Freitagabend sollte deshalb gegen den mehr oder weniger runderneuerten FV Illertissen den Grundstein für den Klassenerhalt gelegt werden, bevor nächste Saison dann der Wiederaufstieg in Liga 3 in Angriff genommen werden soll. Jedoch enttäuschte die Mintal-Elf über 90 Minuten und kassierte gegen den FVI verdient die achte Saisonpleite.

Zu Spielbeginn zeigten sich beide Teams durchaus gewillt, Offensivakzente zu setzen, mehr als einige ungefährliche Annäherungen sprangen zunächst hüben wie drüben aber dabei nicht heraus. Nach einer halben Stunde jedoch konnte sich die Altstadt bei ihrem Keeper bedanken, dass sie nicht in Rückstand lag. Erst verhindert Zahaczewski mit einem Riesenreflex gegen Gabriele, der alleine vor ihm auftauchte, das 0:1 (25.). Kurze Zeit später fischte er auch Udogos Versuch aus zwölf Metern heraus (29.). Gegen Glessings Kopfball allerdings wäre der Bayreuther Schlussmann wohl machtlos gewesen, der ging jedoch neben das Tor (34.). Bis zur Pause sollte es beim 0:0 bleiben.

Die erste Riesengelegenheit für die Gastgeber gab es kurz nach Wiederbeginn. George scheiterte aber alleine vor dem FVI-Gehäuse an Thiel, der glänzend parierte (48.). Nach einer knappen Stunde zog sich durch die über 2.200 Zuschauer im Hans-Wild-Stadion ein Raunen, nachdem Sejdovic die Kugel aus der zweiten Reihe an den Pfosten setzte. Illertissen war nun deutlich tonangebend und belohnte sich zwölf Minuten vor dem Ende schließlich. Joker Milic, der sein erstes Regionalliga-Tor erzielte, nutzte einen Abpraller und staubte zum 1:0 für die Gäste ab. Von Bayreuth kam bis auf einen Kopfball des eingewechselten Pirners, der neben das Tor ging, nichts mehr (86.). Auf der anderen Seite zwang Sejdovic Zahaczewski mit einem Freistoß noch einmal zu einer Flugeinlage (87.).