Alle Torschützenkönige der Regionalliga Bayern

32-Tore-Mann Hain

Mit 32 Toren in der Saison 2016/17 hält Stephan Hain den bisherigen Torrekord in der Regionalliga Bayern. Patrick Hobsch und Adam Jabiri scheiterten jeweils knapp an der 30-Tore-Marke. Hobsch setzte sich dafür zweimal die Krone auf. imago/foto2press