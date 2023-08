Bayerns Saisonstarts: Von Kantersiegen und Trugschlüssen

In schöner Regelmäßigkeit bestreitet der FC Bayern als Deutscher Meister das Eröffnungsspiel der Bundesligasaison. Verloren hat er dabei selten, der weitere Saisonverlauf lässt sich von dieser Partie nicht immer ableiten.

Kennen Sie noch Arie van Lent? Der 1970 geborene ehemalige Bundesligastürmer lief für Werder Bremen auf, Greuther Fürth und Eintracht Frankfurt. Und zwischen 1999 und 2004 für Borussia Mönchengladbach. Ein Angreifer an der Schwelle zwischen Bundesliga und 2. Liga, der 2001 Geschichte schrieb. Am 28. Juli 2001 trat der FC Bayern als amtierender Champions-League-Sieger und Deutscher Meister zum Saisonstart auf dem Bökelberg an und verlor mit 0:1 durch einen Treffer van Lents in der 23. Minute. Darauf fanden Effenberg, Elber, Kahn und Co. keine Antwort mehr und kassierten die bis zum heutigen Tag letzte FCB-Niederlage als amtierender Meister an einem ersten Spieltag. Ob sich daran am heutigen Abend bei Werder Bremen etwas ändert?

Und wieder die Borussia

2011 bestritten sie nicht das Eröffnungsspiel, weil Dortmund Meister geworden war, und unterlagen erneut mit 0:1 gegen die Borussen, dieses Mal daheim und eine von nur zwei Startpleiten in diesem Jahrhundert. Es war Manuel Neuers erstes Bundesligaspiel im Bayern-Trikot, beim Gegentor patzte er. Der Kapitän prägte eine Ära, fehlt aber in Bremen und wird durch Sven Ulreich ersetzt.

Die Premiere 2023/24 wird einen ersten Aufschluss über Form und Stärke des Meisters geben, dennoch hält sich die Aussagekraft mit Blick auf die Vergangenheit in Grenzen. 2016 zum Beispiel fegten die Bayern Werder daheim mit 6:0 aus der Allianz-Arena. Die Experten überschlugen sich, mit Carlo Ancelotti als neuem Trainer statt des perfektionistischen Pep Guardiola werde die Mannschaft nun wie befreit aufspielen. Welch Trugschluss. Ancelotti und sein Team feierten zwar die Meisterschaft, aber kurz darauf musste der italienische Starcoach nach etwas mehr als einem Jahr schon wieder gehen.

Kantersiege gegen Frankfurt, HSV und Schalke

Wesentlich präsenter dürfte das 6:1 vor Jahresfrist bei Eintracht Frankfurt im Gedächtnis sein. In Bundesligaspiel eins nach Robert Lewandowski brannten die Bayern ein Feuerwerk in der Offensive ab, dass der Konkurrenz angst und bange werden musste. Es kam alles anders, wie Fußball-Deutschland mittlerweile weiß. Kantersiege wie gegen Bremen und Frankfurt gab es auch 2015 beim 5:0 gegen den Hamburger SV und beim 8:0 gegen Schalke vor drei Jahren, dem höchsten Ergebnis der Bundesligageschichte an einem ersten Spieltag.

Seitdem treten die Münchner zum dritten Mal in Serie auswärts an. Die DFL möchte zum Start eine möglichst attraktive Partie, die auf weltweites Interesse stößt und, wenn möglich, Spannung. 2019 stolperten die Münchner beim 2:2 gegen Hertha BSC daheim, damals sehr wohl ein Vorbote auf eine schwierige Saison und das Aus für Trainer Niko Kovac. Vor zwei Jahren kamen die Münchner beim Debüt von Julian Nagelsmann ebenfalls nicht über ein 1:1 hinaus, wieder einmal in Mönchengladbach.