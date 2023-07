Bayerns Asienreise: Fragezeichen hinter Müller und Choupo-Moting

Am Montag war Thomas Müller von Bayerns Trainingslager am Tegernsee abgereist. Ob der Angreifer die anstehende Asien-Reise mitmacht, ist noch unsicher. Das Gleiche gilt für Eric Maxim Choupo-Moting.

Thomas Müller war beim ersten Training am vergangenen Samstag noch dabei gewesen, musste am Montag aber abreisen. Den 33-Jährigen plagen muskuläre Probleme an der linken Hüfte, die ihn immer noch beeinträchtigen.

Choupo-Moting, der beim Testspiel gegen Rottach-Egern kurz nach seiner Einwechslung den Platz schon wieder verlassen musste, ist ebenfalls noch nicht fit. Der 34-Jährige hatte nach einem Zusammenprall über Schmerzen im Knie beklagt, am Donnerstag fehlte der Kameruner beim Training.

"Es wird eng", sagte Trainer Thomas Tuchel in Bezug auf Müller. "Wir überlegen jetzt gerade, ob es Sinn macht, ihn mitzunehmen und ihn dort aufzubauen oder wir in München mehr Ressourcen haben, so dass er nach Asien dann komplett ins Mannschaftstraining einsteigen kann." Dass Müller die Vorbereitung nicht wie geplant mitmachen könne, sei "extrem unglücklich", man werde aber "das Beste daraus machen". Auch bei Choupo-Moting werden laut Tuchel erst die nächsten Tage zeigen, ob er mitfliege oder nicht.

Die Asienreise des FC Bayern ist von 24. Juli bis zum 3. August datiert, der amtierende Meister gastiert in Tokio und Singapur. Im Rahmen dieses Trips sind Testspiele gegen Manchester City (26. Juli), Kawasaki Frontale (29. Juli) und den FC Liverpool (2. August) geplant.