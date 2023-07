Sorgen um Tel und Choupo-Moting: FC Bayern droht ein Problem auf der 9

Der FC Bayern feierte ein Schützenfest im Testspiel bei Rottach-Egern - satte 27 Tore glückten den Münchnern, doch es gab zwei "große Wermutstropfen", wie Trainer Thomas Tuchel verriet.

Mit Marcel Sabitzer, Jamal Musiala und Mathys Tel glänzten beim 27:0 gegen den Neuntligisten mit je einem Fünferpack, doch vor allem bei Tel dürfte die Freude über die vielen Tore anschließend getrübt worden sein. Der 18-jährige Franzose spielte zwar wie geplant die gesamte erste Hälfte durch und absolvierte anschließend gemeinsam mit den anderen zehn Spielern, die in den ersten 45 Minuten auf dem Platz gestanden hatten, auch planungsgemäß auf einem Nebenplatz unter der Aufsicht von Fitnesstrainer Prof. Dr. Holger Broich Läufe.

Doch dann machten sich Schulterprobleme bemerkbar, der Stürmer müsse nun untersucht werden, verriet Trainer Tuchel, der sich nicht nur um Tel, sondern auch um Eric Maxim Choupo-Moting Sorgen macht. Der Kameruner war erst zum Wiederanpfiff eingewechselt worden, musste aber schon zehn Minuten später wieder raus. Der 34-Jährige war mit dem gegnerischen Torhüter Mario Weiß zusammengeprallt und hatte sich anschließend über Schmerzen im Knie beklagt - es folgte die Auswechslung.

Laut Tuchel müsse man jetzt "abwarten", ehe weitere Untersuchungen konkret zeigen, wie schlimm sich die beiden Angreifer verletzt haben und ob sie ausfallen. Sollte es dazu kommen, dann hätten die Bayern im Sturmzentrum natürlich ein Problem.

Weil Thomas Müller das Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee aufgrund von muskulären Problemen an der linken Hüfte frühzeitig verlassen hat, um individuelle Einheiten an der Säbener Straße zu absolvieren, hätte Thomas Tuchel kaum noch Alternativen auf der 9 - aktuell wäre Serge Gnabry, der einzige Spieler, der fit ist und in der Lage wäre, diese Position zu bekleiden.

Schwierige Voraussetzungen also für die anstehenden Testspiele gegen Manchester City (26. Juli), Kawasaki Frontale aus Japan (29. Juli), den FC Liverpool (2. August) und AS Monaco (7. August), in denen sich auch die bayerische Offensive für die kommenden Saison einspielen soll. Stellt sich nun auch die Frage, wie sehr die Personalsituation auf die Dringlichkeit in den Verhandlungen zum anvisierten Transfer von Harry Kane wirkt.