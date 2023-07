27 Tore! Bayern feiert Schützenfest zum Testspielauftakt

Der FC Bayern bereitet sich am Tegernsee auf die neue Saison vor - und feierte am Dienstag gegen Neuntligist Rottach-Egern einen Testspielauftakt nach Maß: Satte 27 Treffer erzielten die Münchner.

Sportlich hatte der erste Test im Stadion am Birkenmoos in Rottach-Egern keinen großen Wert für den FC Bayern, vielmehr war es eher eine willkommene Abwechslung im Trainingslager am Tegernsee.

Kurz vor Anpfiff hatten die Münchner den Transfer von Min-Jae Kim offiziell gemacht. In der Startelf fehlte der Südkoreaner natürlich noch, ebenso wie Kapitän Neuer (Aufbautraining) und Müller, der mit Hüftproblemen aus dem Trainingslager abgereist war. Dafür ließ Trainer Thomas Tuchel vor wunderbarer Alpen-Kulisse Neuzugang Laimer von Beginn an ran.

Der Österreicher durfte nach 20 Minuten dann auch sein erstes Tor im Trikot der Bayern bejubeln, per sehenswertem Lupfer hatte er ins lange Eck getroffen. Es war übrigens der Treffer zum 6:0. "Erstes Spiel, erstes Tor, so kann es weitergehen", freute sich der Mittelfeldspieler nach dem Spiel und gab zu, dass er das Spiel so schnell nicht vergessen wird: "Das erste Mal, dass ich das Trikot getragen haben - ein schöner Moment, der einem in Erinnerung bleibt."

Die Bayern machten ernst - und schnürten die engagierten wie motivierten, letztlich aber heillos überforderten Amateure in deren Hälfte ein. Ein Schützenfest war die Konsequenz, 18:0 führte der Meister bereits zur Halbzeit: Tel (5), Musiala (5), Gnabry (3), Sané, Davies, Mazraoui, Upamecano und eben jener Laimer waren die Torschützen.

Fünferpack in Hälfte zwei: Sabitzer läuft heiß

Fünf Tore am Stück: Marcel Sabitzer. IMAGO/Ulrich Wagner

Bei den Gastgebern nahm man das Ergebnis mit Humor, so sagte der Stadionsprecher kurz vor dem Halbzeitpfiff, das Rottach-Egern wohl nicht mehr hoch gewinnen würde. Hoch war indes die Anzahl der Wechsel nach Wiederanpfiff: Tuchel wechselte planungsgemäß komplett durch.

In Hälfte zwei blieben die Bayern optisch klar überlegen, allerdings waren sie fortan nicht mehr ganz so kaltschnäuzig vor dem Tor: Hatte es in der ersten Hälfte in der Anfangsviertelstunde schon fünfmal geknallt, kam nach dem Seitenwechsel in der Anfangsviertelstunde lediglich ein Treffer dazu: Sabitzer bewies bei Manés scharfem Ball den richtigen Riecher und staubte ab (49.).

Der Österreicher kam dabei offenbar auf den Geschmack, denn in der Folge war es ausschließlich Sabitzer, der netzte: Mit vier weiteren Treffern schraubte er die Führung auf 23:0, ehe Neuzugang Guerreiro sich auch mal in die Torschützenliste eintragen durfte.

Danach schalteten die Münchner einige Gänge zurück und ließen das Spiel austrudeln. Gravenberch, Coman und Mané sorgten schließlich mit sehenswerten Toren für den 27:0-Endstand.