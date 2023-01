Bayern vermeldet Sommer-Transfer: "Wertvolle Verstärkung"

Der FC Bayern hat seine Torwartsuche mit einer Punktlandung beendet. Die kostspielige Verpflichtung von Yann Sommer ist offiziell.

Kurz vor dem Re-Start der Bundesliga-Saison hat der FC Bayern seinen wichtigsten Wintertransfer perfekt gemacht. Wie der Rekordmeister am Donnerstagnachmittag offiziell vermeldete, wechselt Yann Sommer nach wochenlangen Gesprächen und Spekulationen von Borussia Mönchengladbach nach München. Der 34 Jahre alte Schweizer Nationalspieler erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2025 und kostet dem Vernehmen nach eine Sockelablöse in Höhe von acht Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen, obwohl er in weniger als sechs Monaten ablösefrei gewesen wäre.

"Nach Manuels Ausfall mussten wir reagieren", meinte Hasan Salihamidzic. "Wir haben für diese Saison große Ziele, die wir erreichen wollen und haben deshalb Yann Sommer engagiert, den wir für einen der besten europäischen Torhüter halten. Yann ist langjähriger Schlussmann der Schweizer Nationalelf, hat Champions-League-Erfahrung, er ist ein spielender Torwart und passt mit seinem Ehrgeiz und seinem Charakter sehr gut in unsere Mannschaft. Ich möchte mich bei Borussia Mönchengladbach für die konstruktiven Verhandlungen bedanken", so der FCB-Sportvorstand.

Er bringt alles mit, um bei uns sofort seinen Teil zum Erfolg beitragen zu können. Oliver Kahn

"Yann Sommer ist eine wertvolle Verstärkung für uns, weil er international sehr erfahren ist und auch die Bundesliga bereits seit vielen Jahren kennt. Er bringt alles mit, um bei uns sofort seinen Teil zum Erfolg beitragen zu können. Wir sind sicher, dass wir mit Yann Sommer unsere Ziele erreichen können", wird Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender und langjähriger Torwart des FC Bayern zitiert.

Die Gladbacher verlieren in Sommer, der vor achteinhalb Jahren vom FC Basel gekommen war, einen echten Leistungsträger und Anführer. Für die Verantwortlichen war neben der beachtlichen finanziellen Entschädigung entscheidend, dass in Sommers Nationalmannschaftskollege Jonas Omlin (29) von Ligue-1-Klub Montpellier HSC ein Ersatz gefunden werden konnte.

Der FC Bayern dagegen hat die Lücke, die durch den offenen Schien- und Wadenbeinbruch von Stammkeeper Manuel Neuer mindestens bis zum Saisonende entstanden ist, hochkarätig besetzt. In der Winter-Torhüterrangliste des kicker hatte Sommer hinter Landsmann Gregor Kobel von Borussia Dortmund den zweiten Platz belegt und war bereits zum 14. Mal in der "Internationalen Klasse" eingeordnet worden.

In seiner Karriere kommt Sommer, der "die enorme Qualität und Strahlkraft" der Bayern hervorhebt, bislang auf 272 Einsätze in der Bundesliga (kicker-Notenschnitt 2,87), 21 im DFB-Pokal (2,63) und 34 in der Champions League (2,94). In den vergangenen Jahren glänzte er dabei nicht selten insbesondere gegen den FC Bayern. Mit den Münchnern tritt er nun am 18. Februar erstmals als Gegner der Fohlen im Borussia-Park an.

Spannend dürfte werden, wie es beim Meister nach Neuers Genesung weitergeht. Sommer ist wie sein neuer Teamkollege eine Rolle als Nummer 2 nicht gewohnt. Außerdem endet im Sommer die Monaco-Leihe von Alexander Nübel, der ebenfalls ein Kandidat in diesem Winter gewesen war.