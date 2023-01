Bayern-Rückkehr "vom Tisch": Nübel bleibt in Monaco

Die nächste Entwicklung bei der Torwartsuche des FC Bayern: Alexander Nübel kehrt in diesem Winter nicht vorzeitig nach München zurück.

Allzu wahrscheinlich war das Szenario inzwischen ohnehin nicht mehr, aber nun steht endgültig fest: Alexander Nübel trägt in dieser Saison nicht mehr das Trikot des FC Bayern. Eine seit vielen Wochen im Raum stehende vorzeitige Rückkehr der Leihgabe von der AS Monaco zum Rekordmeister ist kein Thema mehr.

"Es stimmt", bestätigte Nübels Berater Stefan Backs bei "Sky". "Der Wechsel ist vom Tisch. Alexander spielt in der Rückrunde in Monaco." Mit dem Team von Trainer Philippe Clement hatte Nübel am Sonntag einen 7:1-Kantersieg gegen Aufsteiger AC Ajaccio gefeiert. Monaco kletterte dadurch auf den vierten Platz der Ligue 1.

Nübel konnte sich eine Rückkehr vorstellen

Nübel hatte kurz vor dem Jahreswechsel selbst gesagt, dass es "wenig Sinn" mache, die noch bis zum Sommer laufende zweijährige Leihe in diesem Januar vorzeitig abzubrechen und nach München zurückzukehren. Trotzdem war er eine Option für die Bayern-Verantwortlichen geblieben. Nach kicker-Informationen konnte sich der Keeper, mit dem Trainer Julian Nagelsmann bislang nicht gesprochen hat und zu dem die FCB-Führung nur lose Kontakt aufgenommen hatte, eine sofortige Rückkehr zum FCB trotz mancher Differenzen vorstellen.

Klar war aber auch immer, dass Monaco im Kampf um die Champions-League-Qualifikation kein Interesse daran hatte, seine Nummer eins ziehen zu lassen. Die Bayern hatten vertraglich keine Möglichkeit, Nübel vorzeitig zurückzubeordern, sondern hätten sich mit dem Ligue-1-Klub einigen und ihn finanziell entschädigen müssen.

Noch ist in der Frage, wer neuer Torwart des Rekordmeisters wird und am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Re-Start der Bundesliga in Leipzig zwischen den Pfosten steht, keine Antwort in Sicht. Borussia Mönchengladbach lässt Yann Sommer höchstwahrscheinlich erst dann ziehen, wenn es einen Ersatz für den Schweizer gefunden hat. Nagelsmann, der mindestens für die restliche Saison auf Manuel Neuer (offener Schien- und Wadenbeinbruch) verzichten muss, hatte zuletzt immer wieder betont, dass im Januar noch ein Keeper verpflichtet werden müsse - notfalls ein Vertreter für Sven Ulreich.