Gerüstet fürs Gipfeltreffen: Bayern-Frauen bezwingen im Verfolgerduell Köln

Meister VfL Wolfsburg hatte in der Frauen-Bundesliga mit dem vierten Sieg im vierten Spiel vorgelegt, der FC Bayern zog mit einem deutlichen Erfolg gegen den gut in die Saison gestarteten 1. FC Köln nach und bleibt an den Wölfinnen dran.

Drei Änderungen nahm Bayern-Trainer Alexander Straus im Vergleich zum 4:0 in Duisburg vor: Gwinn (Kreuzbandriss) wurde von Simon und Kumagai (Bank) von Tainara ersetzt, Schüller stürmte für Damnjanovic. Kölns Coach Sascha Glass stellte sein Team nach dem 4:2 gegen Potsdam auf zwei Positionen um: Für Zawistowska und Gavric begannen Bienz und Beuschlein.

Köln startete frech mit einem Heber aus der Distanz von Islacker (1.), die Bayern hatten am Anfang so ihre Mühe mit kompakt auftretenden Kölnerinnen. Der finale Pass kam nicht an, echte Chancen blieben Mangelware.

Bühl bereitet stark vor

Eine starke Einzelleistung von Bühl bescherte dem FCB dann die Führung, Dallmann staubte zum 1:0 ab (29.). Nur eine Minute später reagierte FC-Torhüterin Klett stark nach einem Schüller-Kopfball, ehe erst Dallmann und dann Stanway (35.) knapp scheiterten. Köln fing sich wieder, meldete sich aber vor der Pause nicht mehr zurück.

Dafür der FCB unmittelbar nach dem Kabinengang. Wenn auch mit etwas Glück. Ein Bühl-Flanke lenkte Torhüterin Klett auf ihre Teamkollegin Moorrees, der Ball landete im eigenen Tor (48.). Danach spielten nur noch die Münchnerinnen, die vor allen durch Dallmann (56.) und Schüller (62.) zwei große Möglichkeiten liegenließen.

Magull-Schlusspunkt mit der Hacke

Das 3:0 besorgte dann aber Tainara nach einer Ecke (69.). Den 4:0-Schlusspunkt setzte die eingewechselte Magull mit ihrem ersten Saisontor sehenswert per Hacke (83.).

Gipfeltreffen am nächsten Sonntag

Der FC Bayern, der nur beim Eröffnungsspiel der Saison 2022/23 in Frankfurt nicht gewinnen konnte, ist nach drei Siegen in Folge auf zwei Punkte an Wolfsburg dran. Am kommenden Sonntag kommt es beim VfL zum Gipfeltreffen (14 Uhr, LIVE! bei kicker).