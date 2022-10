Nach Fischer-Rot: Turbine verliert turbulentes Spiel in Köln

Sechs Tore und zahlreiche Geschichten hatte die Partie zwischen Köln und Potsdam am 3. Spieltag der Frauen-Bundesliga zu bieten. Turbine beendete das Spiel in Unterzahl, der FC mit drei Punkten mehr.

Es ging schon rasant los im Kölner Franz-Kremer-Stadion, mit drei Toren in drei Minuten nämlich: Auf den Treffer von Sharon Beck (8.) antwortete Potsdams Martyna Wiankowska (8./11.) mit einem Doppelschlag. Und die Partie erlebte ihren ersten Führungswechsel.

Kurz vor der Pause dann die vielleicht spielentscheidende Szene: Mandy Islacker läuft auf Turbine-Torhüterin Vanessa Fischer zu, die die Hände nicht weglässt und zu Recht Rot sieht. Untröstlich verließ die 24-Jährige im strömenden Regen das Feld. Die erst 18-jährige Jil Frehse machte sich bereit für den fälligen Strafstoß - und konnte sich direkt auszeichnen, wobei Islackers unplatzierter Schuss auch ein dankbarer Einstand war.

Die Turbinen gingen also mit einer Führung in die Pause und konnten sich erstmal in Ruhe sammeln für den zweiten Durchgang in Unterzahl. Von Ordnung war bei einer Kölner Ecke jedoch nichts zu sehen - ausgerechnet Potsdams Doppeltorschützin Wiankowska beförderte den Ball mit dem Kopf ins eigene Tor (55.). Der Ausgleich für die FC-Frauen.

Es folgte der erneute Führungswechsel: Islacker traf in der 74. Minute sehenswert zum 3:2, ehe Myrthe Moorrees (87.) per direktem Freistoß endgültig den Deckel drauf machte.

Mit dem zweiten Saisonsieg und nun sechs Punkten schoben sich die Kölnerinnen zunächst auf den zweiten Tabellenplatz nach vorne. Turbine Potsdam blieb ohne die am Knie verletzte Kapitänin Noemi Gentile sieglos.