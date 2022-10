Kreuzbandriss im DFB-Training: "Sehr harter Schlag" für Gwinn

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern, die Frauen-Nationalmannschaft und vor allem Giulia Gwinn (23): Die Verteidigerin hat sich den zweiten Kreuzbandriss ihrer noch jungen Karriere zugezogen.

Das Bangen war bereits am vergangenen Mittwoch losgegangen, als sich Gwinn im Training bei der Nationalmannschaft am Knie verletzt hatte. Eingehende Untersuchungen nach ihrer Rückkehr nach München brachten nun traurige Gewissheit: Kreuzbandriss im linken Knie. Nach dem in 2021 erlittenen ist es schon der zweite Kreuzbandriss in Gwinns Karriere.

"Das ist ein sehr harter Schlag für Giulia und wir fühlen alle mit ihr", wird Bianca Rech, Sportliche Leitung der FC Bayern Frauen, zitiert: "Wir werden sie bei allem so gut wir können unterstützen und wünschen ihr viel Kraft." Am Sonntag wurde Gwinn erfolgreich operiert.

Für Gwinn, die bei der EM im vergangenen Sommer vollends überzeugte und sogar in die Mannschaft des Turniers gewählt wurde, ist damit höchstwahrscheinlich nicht nur die Saison 2022/23 gelaufen. Auch der Traum von der Weltmeisterschaft im nächsten Sommer (20. Juli bis 20. August) in Australien könnte platzen.