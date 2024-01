Bühls Freistoß und mehrfach Alu: Bayern beendet gegen Hoffenheim Sieglos-Serie

Der FC Bayern hat nach vier Pflichtspielen ohne Sieg wieder gewonnen. Nach einem dominanten Spiel setzten sich die Münchnerinnen mit 1:0 gegen Hoffenheim durch - und zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze.

Bayern-Trainer Alexander Straus tauschte im Vergleich zum 2:2 bei der Roma unter der Woche auf zwei Positionen. Lohmann ersetzte Dallmann, für Hansen startete Sembrant. Für das von Stephan Lerch trainierte Hoffenheim war es hingegen das erste Pflichtspiel im Jahr 2024, nachdem man zum Jahresabschluss 2:1 gegen Leipzig gewonnen hatte.

Die ersten 20 Minuten gestalteten sich relativ ereignisarm, gute Gelegenheiten konnte sich keine der Mannschaften erspielen. Hoffenheim hielt aber zu Beginn gut mit und setzte die Münchnerinnen früh in deren Hälfte unter Druck. Die etwas überraschende Führung für die Bayern besorgte dann Nationalspielerin Bühl, die einen direkten Freistoß aus rund 20 Metern rechts unten im Tor unterbrachte (22.).

In Folge dominierte der FCB das Spiel und traf durch Schüller die Latte (34.). Etwas Glück hatten die Münchnerinnen bei einem Schuss der Hoffenheimerin Memeti, den Verteidigerin Viggosdottir im Strafraum an den Ellenbogen bekam - Schiedsrichterin Nadine Westerhoff entschied aber gegen Strafstoß.

Besonders zu Beginn des zweiten Spielabschnitts übten die Gastgeberinnen weiter Druck auf die TSG-Defensive aus und drängten auf das 2:0. Lohmann traf die Latte (47.), Schüllers vermeintliches 2:0 wurde wegen Abseits zurückgepfiffen (56.) und Bühl traf nach Hacken-Ablage von Schüller den Pfosten (61.). Hoffenheim kam zwischendurch zu vereinzelten Abschlüssen, wirklich gefährlich wurde es aber nicht für Bayern-Keeperin Grohs.

Unter dem Strich ein verdienter Sieg für die Bayern, die mit einer besseren Chancenverwertung auch höher hätten gewinnen können. Die TSG machte zwar ein ordentliches Auswärtsspiel, war nach vorne aber zu ungefährlich, um die Gastgeberinnen ernsthaft zu gefährden.

Bayern setzt sich damit zumindest bis Montag wieder an die Tabellenspitze. Dann spielt Wolfsburg, das mit einem Sieg in Essen wieder auf Platz eins springen kann.

Am Dienstag ist der FCB bereits wieder in der Champions League gefordert. PSG gastiert um 21 Uhr am FC Bayern Campus. Hoffenheim eröffnet am Freitag den 12. Spieltag in der Bundesliga in Duisburg (18.30 Uhr).