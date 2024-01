Sehan wendet das Blatt: Bremen feiert Last-Minute-Sieg über Bayer

Bayer 04 Leverkusen wähnte sich in Bremen schon auf der Siegerstraße, gab das Spiel in Hälfte zwei aber aus der Hand - und verlor sogar noch dank eines späten Gegentreffers.

Werder startete aktiver in die Partie und hatte durch Hahn die erste Chance, die nach einer Ecke zum Abschluss aus der zweiten Reihe kam (4.). Obwohl die Bremerinnen das Spiel machten, konnten sie sich keine entscheidenden Gelegenheiten erarbeiten. In der 21. Minute wurden sie dann kalt erwischt: Einen an der Bremer Torlinie ins aus kullernden Ball spitzelte Ostermeier gegen Hausicke noch weg, sodass Skinnes Hansen zum Abschluss innerhalb des Strafraums kam. Den konnte die Bremer Keeperin Peng zwar noch halten, sie ließ den Ball aber nach vorne abprallen, wo Karczewska abstaubte.

Der Gegentreffer setzte Werder zu, das danach den Faden verlor, während Leverkusen an Zutrauen gewann. Bayer hatte fortan mehr den Ball, gefährliche Möglichkeiten auf das 0:2 spielte die Mannschaft von Robert de Pauw aber nicht heraus, so dass es in dieser insgesamt chancenarmen Partie ohne weitere Treffer in die Pause ging.

Werder schwungvoller nach dem Seitenwechsel

Den besseren Start in Durchgang zwei erwischte wieder Werder, das durch Sternad über links zu einem Abschluss aus guter Position kam. Die 20-Jährige traf aber nur das Außennetz (49.). Wenige Minuten später hatte sie wieder ihre Füße im Spiel, als sie Sturmkollegin Weidauer bediente, die aber verzog (53.).

Auf der Gegenseite hätte Bayer fast wieder die erste Chance gereicht, um einen Treffer zu erzielen. Karczewska kam nach einer Halbfeldflanke zum Kopfball, den Peng noch halten konnte. Den Nachschuss verwandelte die Polin wieder, wurde aber wegen Abseits zurückgepfiffen.

Werder hat eine Prise Glück

In der Folge machte Werder Druck auf den Ausgleich - und hatte diesen nach 76 Minuten auch dank einer Prise Glück in der Tasche: Nach einer Bremer Ecke herrschte Chaos vor dem Bayer-Tor, mehrere Spielerinnen stocherten nach dem Ball, der am Ende hinter der Leverkusener Torlinie lag. Skinnes Hansen war zuletzt am Ball - Eigentor.

Die Bremerinnen drängten anschließend auf das 2:1. Die nach langer Verletzungspause eingewechselte Sehan schoss zunächst aus aussichtsreicher Position am Tor vorbei (80.), in der Nachspielzeit stand sie aber goldrichtig: Eine Flanke von Dieckmann verlängerte die 26-Jährige noch mit den Haarspitzen ins Leverkusener Tor.

Aufgrund der dominanten zweiten Hälfte der verdiente Sieg für die Hanseatinnen, die Bayer 04 damit zum Ende der Hinrunde in der Tabelle überholen.

Werder spielt am nächsten Samstag erneut zuhause, dann ist der 1. FC Nürnberg zu Gast (14 Uhr). Leverkusen empfängt einen Tag später Tabellenführer Wolfsburg (14 Uhr).