Dank Startelf-Debütantin Acikgöz: Frankfurt festigt gegen Köln Rang drei

Zu ideenlos agierten die Gäste aus Köln über 90 Minuten, sodass Eintracht Frankfurt der Treffer von Startelf-Debütantin Ilayda Acikgöz in der 23. Minute reichte. Die Adlerträgerinnen festigen somit Rang drei.

Niko Arnautis wechselte nach dem 0:2 in Barcelona, was das CL-Aus der Adlerträgerinnen besiegelte, doppelt: Gräwe und Ilayda Acikgöz ersetzten im Mittelfeld Pawollek und Reuteler.

FC-Coach Daniel Weber tauschte nach dem 0:1 gegen Essen gleich vierfach: Degen, Agrez, Wilde und Bienz rückten für Vendelbo, Vogt, Achcinska und Wiankowska in die erste Elf.

Die Eintracht tut mehr fürs Spiel - und wird belohnt

Beim schleppenden Beginn in die Partie hatte die SGE leichtes Oberwasser und dementsprechend auch die erste gute Gelegenheit. Dunst ließ Hechler auf dem linken Flügel aussteigen und bediente Anyomi am Fünfer, beim Kopfball der Angreiferin fehlten nur Zentimeter (10.). Die erste Kölner Torannäherung ließ bis zur 20. Minute auf sich warten: Beck scheiterte im Eins-gegen-eins an Johannes, stand aber ohnehin im Abseits.

Die Eintracht tat mehr fürs Spiel - und wurde belohnt: Startelfdebütantin Acikgöz nahm eine Hanshaw-Hereingabe direkt und traf ins linke untere Eck (23.).

In der Folge kontrollierten die Frankfurterinnen das Spielgeschehen weiter und kratzten am nächsten Treffer. Doorsouns Schuss wurde von Anyomi aus kurzer Distanz so unhaltbar abgefälscht, dass Zeller auf der Linie retten und per Grätsche das 2:0 verhindern musste (30.). Freigang verfehlte den Kölner Kasten haarscharf per Kopf (35.), Prasnikar scheiterte aus 18 Metern an Hoppe (39.). So ging es mit Glück für die Kölnerinnen "nur" mit 1:0 in die Kabinen.

Köln ist bemüht, findet aber keine Lücken

Die zweite Hälfte startete ähnlich ereignislos wie die erste, eine knappe halbe Stunde vor Schluss wurden dann auch die Kölnerinnen mutiger. Immer wieder brach der FC über die rechte Seite durch, die eingewechselte Wiankowska nickte die Kugel aufs Tordach (65.). Ansonsten ließen die nun tieferstehenden Adlerträgerinnen aber wenig zu.

In der Schlussphase brauchte Köln also den Lucky Punch, die Eintracht verwaltete aber souverän. Weil die Gastgeberinnen sich nicht zu tief hinten reindrängen ließen und durchaus selbst in der Offensive Akzente setzten (Kirchberger, 89., Latte), gelang dem FC keine Schlussoffensive. Die Eintracht behält so die drei Punkte am Main und festigt Rang drei.

Frankfurt tritt am Mittwoch zum letzten Mal in dieser Saison in der Champions League an. Die SGE empfängt um 21 Uhr Rosengard. Köln reist am kommenden Samstag zu Aufsteiger Leipzig (12 Uhr).