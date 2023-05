Bayern-Duo wieder da - Pavards klarer Vorteil gegen Upamecano

Beim FC Bayern erweitern sich die personellen Optionen wieder. Wer wird der Leidtragende?

Die Prophezeiung von Thomas Tuchel ist ganz genau eingetroffen. Nach exakt zwei Wochen kehrte Dayot Upamecano am Dienstag ins Mannschaftstraining beim FC Bayern zurück. Der Franzose hat seinen kleinen Faserriss, dem Tuchel eine zweiwöchige Pause vorhersagte, auskuriert und steht im Heimspiel gegen Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder zur Verfügung.

Ist er auch gleich ein Kandidat für die Startelf? Vor seiner Verletzung hatte Upamecano insbesondere in den Champions-League-Viertelfinals gegen Manchester City einen ganz schwachen Eindruck hinterlassen, vom kicker die Noten 5,5 und 5 kassiert und bei mehreren Toren entscheidend gepatzt.

In Abwesenheit des Franzosen - und weil sich Alphonso Davies beim 1:3 in Mainz eine Muskelbündelverletzung zugezogen hatte - setzte Thomas Tuchel in der Viererkette zuletzt zweimal auf Benjamin Pavard und Matthijs de Ligt als Innenverteidigung, flankiert von Noussair Mazraoui auf rechts und Joao Cancelo auf links.

Das Wichtigste ist, dass wir zusammenspielen. Das kann ich gut mit Upa, das kann ich auch gut mit Benji. Matthijs de Ligt

Sowohl gegen Hertha (2:0) als auch in Bremen (2:1) ließen die Münchner bis auf ein Traumtor von Werders Niklas Schmidt wenig anbrennen, was dafürspricht, auch gegen Schalke an dieser Formation festzuhalten.

Was für Pavarad spricht

Darüber hinaus spielt die Bilanz klar Pavard als Innenverteidiger in die Karten. Achtmal stand der Weltmeister von 2018 in dieser Bundesliga-Saison zentral in der Viererkette auf dem Feld, dazu zweimal in der Königsklasse - alle zehn Pflichtspiele gewannen die Bayern. "Jeder hat seine Charakteristika", sagt de Ligt über die Unterschiede im Zusammenspiel mit Pavard und Upamecano. "Benji ist ein anderer Spieler als Upa, auch ein anderer Spieler als ich. Das Wichtigste ist, dass wir zusammenspielen. Das kann ich gut mit Upa, das kann ich auch gut mit Benji."

Drei der fünf Pflichtspielniederlagen kassierten die Bayern mit dem Duo Upamecano/de Ligt, die anderen beiden mit einer Dreierkette. Für Pavard spricht neben der Bilanz auch die zuletzt ausgestrahlte Ruhe, er bringt gegenüber seinem Landsmann mehr Qualitäten im Spielaufbau mit und neigt weniger zu leichtsinnigen Aussetzern. Sieben erzielte Tore in dieser Saison tun ihr Übriges.

Auch Choupo-Moting meldet sich zurück

Apropos Tore: Für die könnte früher als gedacht vielleicht auch Eric Maxim Choupo-Moting wieder sorgen. Der Angreifer, seit Wochen wegen Rücken- und Knieproblemen außen vor oder außer Form, meldete sich am Mittwochmorgen in Teilen des Teamtrainings zurück. Ob er gegen Schalke schon mitwirken kann, ist offen.