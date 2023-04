Muskelverletzung: Bayern vorerst ohne Davies

Alphonso Davies hat eine Muskelverletzung erlitten. Wie lange er dem FC Bayern fehlen wird, ist unklar.

Griff an die hintere Oberschenkelmuskulatur: Alphonso Davies. IMAGO/Jan Huebner

Alphonso Davies hat sich beim Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FSV Mainz 05 (1:3) eine Muskelbündelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Darüber informierten die Bayern nach Untersuchungen durch die medizinische Abteilung am Sonntag.

Unklar blieb, wie lange Davies ausfallen wird. Der 22-jährige Kanadier werde "vorerst" fehlen, hieß es vom Tabellenzweiten nur. In der laufenden Saison kam Davies 26-mal in der Bundesliga, neunmal in der Champions League sowie zweimal im DFB-Pokal zum Einsatz.

Davies musste beim Auswärtsspiel in Mainz nach einem Laufduell mit Silvan Widmer nach wenigen Minuten ausgewechselt werden. Der Abwehrspieler hatte sofort an die hintere Oberschenkelmuskulatur gegriffen und signalisiert, dass es nicht weitergeht.

Thomas Tuchel reagierte auf die Verletzung mit der Einwechslung von Noussair Mazraoui, der sich zuletzt über zu wenig Einsatzzeiten nachdenklich geäußert hatte. Der marokkanische Nationalspieler ging auf die rechte Seite, von dort wechselte Joao Cancelo auf die linke Bahn. Die Bayern verloren das Spiel bekanntermaßen 1:3 - und damit auch die Tabellenführung.

