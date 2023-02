Bayern droht Negativrekord - Nagelsmann-Novum in Wolfsburg?

Wenn der FC Bayern am Sonntagabend zum Abschluss des 19. Spieltags beim VfL Wolfsburg antritt, kommen gleich mehrere Serien auf den Prüfstand.

Eines steht fest: Die Auswärtsreisen nach Wolfsburg haben sich für Julian Nagelsmann in seiner immer noch jungen Trainerkarriere nie so richtig gelohnt. Denn der 35-Jährige hat noch nie beim VfL drei Punkte eingefahren. Sein erstes Gastspiel in Niedersachsen verlor er 2017 mit Hoffenheim 1:2, es folgten fünf Punkteteilungen. Bei keinem anderen Verein trat Nagelsmann so oft an, ohne je gewonnen zu haben.

Dabei spricht Bayerns Bilanz gegen Wolfsburg eigentlich Bände: Von den letzten 27 Aufeinandertreffen mit dem deutschen Rekordmeister gewannen die Wölfe genau eines (18. Spieltag 2014/15 mit 4:1 zu Hause) bei 23 Niederlagen und drei Remis. Seit 15 Spielen wartet der aktuelle Bundesliga-Siebte auf einen Sieg gegen Bayern - eine solche Sieglosserie gab es für Wolfsburg noch nie gegen einen Klub.

Auch Bayerns Offensive, die beim 4:0 in Mainz wieder auf Touren kam, schmecken für gewöhnlich Duelle mit dem VfL. In den letzten 29 Spielen gegen Wolfsburg traf Bayern immer ins Schwarze. Nie zuvor hatte der FCB eine solche Torserie gegen einen Gegner. Ligainterner Rekord sind übrigens 35 Spiele mit Torerfolg gegen einen Gegner: Das gelang Leverkusen von 2003 bis 2020 - gegen Wolfsburg.

Neue Heimmacht VfL - Bayerns Erinnerungen an 1975

Besonders gute beziehungsweise besonders schlechte Erinnerungen haben Bayern und Wolfsburg an den 31. Spieltag 2016/17 und den 25. Spieltag 2018/19. Am 29. April 2017 krönten sich die Münchner mit einem 6:0 in Niedersachsen zum fünften Mal in Serie zum deutschen Meister, am 9. März 2019 gewann der FCB zu Hause mit 6:0 gegen den VfL - mit Niko Kovac als Bayern-Trainer. Es sind die bis heute jeweils höchsten Niederlagen in der Bundesliga-Historie der Wölfe.

zum Thema Schreck via Videotext: Als Bayern letztmals so schlecht in ein Jahr startete

Neben Nagelsmanns Bilanz gibt es aber durchaus auch Wolfsburger Mutmacher. Da wäre die aktuelle Heimstärke: Aus den jüngsten fünf Partien vor eigenem Publikum holte Kovacs Mannschaft 13 von 15 möglichen Punkten, die letzten drei gewann der VfL allesamt bei einem Torverhältnis von 12:0.

Und da wäre der schwache Start der Bayern ins neue Kalenderjahr - alle drei Ligaspiele nach der Winterpause endeten nur 1:1. Drei 1:1 in Folge verzeichnete der Rekordmeister nur 1978. Spielt der Tabellenführer auch in der Volkswagen-Arena zum vierten Mal in Folge remis, würde Bayern einen Vereinsrekord aus den Saisons 1982/83 und 1994/95 einstellen.

Zudem droht die Einstellung eines Vereinsnegativrekords: Vier sieglose Bundesliga-Auftritte zum Start in ein neues Kalenderjahr gab es bei Bayern zuletzt 1975.