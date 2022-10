Bayern auch gegen Freiburg ohne Neuer - Musiala kehrt zurück

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kann im Bundesliga-Topspiel gegen Freiburg nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nur Manuel Neuer fällt erneut aus.

Um 9.30 Uhr am Samstagmorgen hatte der Rekordmeister zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonntagabend (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geladen. Die dringlichsten Fragen, nämlich die zum Personal, beantwortete Trainer Julian Nagelsmann direkt zu Beginn.

Kapitän Manuel Neuer, so Nagelsmann, wird erneut nicht spielen können. Der Keeper habe immer noch Probleme mit der Schulter. "Ohne dass man es therapiert mit Schmerzmitteln, kann er seine Schulter nicht so bewegen, dass es ein Spiel zulässt. Es macht wenig Sinn, ihn zuzupumpen", erklärte Nagelsmann, der auf Neuers Rückkehr nächste Woche in Augsburg hofft. Wie beim Champions-League-Spiel in Pilsen wird Sven Ulreich im Tor stehen.

Dafür kehrt Jamal Musiala nach seiner Corona-Infektion zurück in den Kader. Der 19-Jährige wird "wahrscheinlich erst mal von der Bank kommen müssen, nach fünf Tagen aussetzen", sagte Nagelsmann.

Auch von Alphonso Davies gab es gute Nachrichten. Der Linksverteidiger sei nach einer Schädelprellung die letzten Tage beschwerdefrei gewesen und könne spielen. Dies gilt auch für Thomas Müller, der wegen Rückenbeschwerden in Pilsen frühzeitig ausgewechselt werden musste. "Thomas steht ganz normal zur Verfügung", sagte Nagelsmann.

Bei Matthijs de Ligt (muskuläre Probleme in der linken Hüfte) und Serge Gnabry (Kapselverletzung im Kniegelenk) ist Nagelsmann ebenfalls guter Dinge. Die Personalsituation beim FC Bayern hat sich vor dem Topspiel gegen Freiburg also deutlich verbessert.