Infektion mit dem Coronavirus: Bayern ohne Musiala in Pilsen

Der FC Bayern München muss die nächsten Tage auf Jamal Musiala verzichten. Der Nationalspieler hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in häuslicher Isolation.

Dies teilte der Deutsche Meister am Montagvormittag mit. Musiala wird damit sicher für das Champions-League-Spiel am Mittwochabend bei Viktoria Pilsen (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ausfallen.

Damit muss der FCB erneut wegen einer Coronainfektion auf einen wichtigen Spieler verzichten. Am Sonntag vor einer Woche waren Thomas Müller und Joshua Kimmich positiv getestet worden. Die beiden Nationalmannschaftskollegen von Musiala konnten sich zwar rechtzeitig vor dem Schlager am Samstagabend bei Borussia Dortmund (2:2) freitesten, doch nur Kimmich war beim BVB dabei. Müller musste wegen leichterer gesundheitlicher Probleme noch aussetzen.

In Pilsen peilt Müller aber wieder sein Comeback an, Alphonso Davies wird wegen seiner in Dortmund erlittenen Schädelprellung fehlen. Die Bayern stehen in der Champions League in dieser Saison noch makellos da und führen die Gruppe C mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 9:0 souverän an. Mit einem Sieg beim tschechischen Meister und Gruppen-Schlusslicht würde der FC Bayern die Tür zum Achtelfinale weit aufstoßen. Sollte im Parallelspiel zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand am Mittwochabend allerdings nicht Barcelona als Sieger hervorgehen, würden drei Punkte in Pilsen sicher das Ticket für die K.-o.-Runde bedeuten.