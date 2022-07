Baumgart und Keller kennt er schon: Köln macht Adamyan-Transfer offiziell

Dieser Transfer hatte sich bereits angedeutet: Sargis Adamyan wechselt innerhalb der Bundesliga von Hoffenheim zum 1. FC Köln. Der Armenier unterschrieb beim FC einen Vertrag bis 2026.

Was sich bereits gestern angebahnt hatte, ist nun offiziell: Der 1. FC Köln verstärkt sich in der Offensive mit Sargis Adamyan. Der flexible Offensivspieler kommt vom Ligakonkurrenten Hoffenheim, bei dem er noch einen Kontrakt bis 2023 besessen hatte. Dem Vernehmen nach soll Adamyan eine Ablöse kosten, die unter einer Million Euro liegt.

FC-Geschäftsführer Christian Keller lobt Adamyan sowohl als "Top-Spieler" als auch als "Top-Charakter". "Sportlich zeichnen ihn Geschwindigkeit, Tiefgang, offensives 1:1-Verhalten, Abschlussstärke und eine aggressive, sprintintensive Arbeit gegen den Ball aus. Da er zudem prinzipiell jede offensive Position bekleiden kann, verschafft er uns zusätzliche Positionsflexibilität", so Keller.

Adamyan erklärt Wechsel

Bei den Kraichgauern kam Adamyan nie wirklich über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und wurde aus diesem Grund in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit an Club Brügge verliehen. Während seiner Leihe zum aktuellen belgischen Meister kam er 16-mal zum Einsatz und steuerte sechs Tore bei.

Trotz des Trainerwechsels bei der TSG von Sebastian Hoeneß zu André Breitenreiter schien die Perspektive auf genügend Einsatzminuten in der kommenden Saison anscheinend nicht gegeben, sodass Adamyan den Tabellenneunten der abgelaufenen Spielzeit nach drei Jahren verlässt.

"Ein entscheidender Grund für meinen Wechsel zum FC war, dass ich Steffen Baumgart und Christian Keller schon vorher kannte. Als Steffen bei Hansa Rostock Co-Trainer war, habe ich unter ihm trainiert. Christian kenne ich aus vielen gemeinsamen Jahren in Regensburg. Außerdem wollten meine Familie und ich gerne zurück nach Deutschland", erklärte Adamyan am Dienstagmittag in Donaueschingen.

Auch Bremen beschäftige sich mit Adamyan

Neben den Rheinländer hatte auch Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen am Angreifer Interesse gezeigt. Nun bekamen aber die Geißböcke die Zusage. "Die Leihe nach Brügge verlief mit dem Gewinn der Meisterschaft für alle Seiten sehr gut, sodass es einige Interessenten gab", berichtet Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei der TSG. "Beim 1. FC Köln erhält Sargis einen Vierjahresvertrag und offenbar eine andere Rolle als bei uns, sodass wir auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Überlegungen und der persönlichen Motive des Spielers dem Wechsel zugestimmt haben."

Insgesamt erzielte der 29-Jährige bislang in 46 Partien im Bundesliga-Oberhaus acht Treffer - besonders an zwei Tore erinnern sich die Hoffenheimer sicherlich gerne: Beim 2:1-Sieg der TSG in der Allianz Arena gegen den FC Bayern im Oktober 2019 war er mit seinen ersten beiden Bundesligatreffern der Matchwinner.