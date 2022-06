Werder-Kandidat Adamyan: Interesse, aber noch keine Verhandlungen

Der SV Werder Bremen kann sich eine Verpflichtung von Sargis Adamyan von 1899 Hoffenheim gut vorstellen, doch der Aufsteiger ist mit dem Interesse in der Bundesliga nicht allein.

Werder ist auf der Suche nach einem Angreifer, der nicht nur im Zentrum des sich in der 2. Liga bewährten 3-5-2-Systems spielen kann - sondern auch auf den offensiven Flügelpositionen eines 4-3-3, das nach dem Aufstieg in die Bundesliga vermehrt Einzug in die taktischen Überlegungen von Trainer Ole Werner halten soll. Adamyan würde diese Anforderungen erfüllen, weshalb die Bremer Interesse an dem 29-Jährigen bekunden, wie zuerst die "Bild" meldete.

Aktuell steht der Stürmer noch ein Jahr bei 1899 Hoffenheim unter Vertrag. 2019 wechselte der 31-malige armenische Nationalspieler (zwei Tore) von Jahn Regensburg in die Bundesliga, erzielte in zweieinhalb Spielzeiten und 46 Ligapartien für die TSG acht Treffer. In der vergangenen Winter-Transferperiode wurde Adamyan zum FC Brügge verliehen, wo er unter dem ehemaligen Hoffenheimer Trainer Alfred Schreuder wieder mehr Spielzeit erhielt - und lieferte: sechs Tore in 16 Pflichtspielen. Brügge wurde belgischer Meister.

Transfer soll in diesem Monat über die Bühne gehen

Da der neue TSG-Coach André Breitenreiter offenbar nicht vollumfänglich mit dem dribbelstarken Angreifer plant, deutet sich ein Abgang an, zumal gleich mehrere Bundesligisten aus der zweiten Tabellenhälfte Interesse an einer Verpflichtung Adamyans zeigen, darunter auch Werder. Bislang haben jedoch noch keine Verhandlungen zwischen dem Aufsteiger und der Spieler-Seite stattgefunden.

Generell gibt es auch noch keine Tendenz, doch ein Transfer soll möglichst in diesem Monat über die Bühne gehen. Und dann ist da ein Jahr vor Vertragsende noch die Frage nach der Höhe einer Ablöse. Hoffenheim entrichtete vor drei Jahren 1,5 Millionen Euro an Regensburg …