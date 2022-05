Offiziell: Hoeneß nicht mehr Trainer der TSG Hoffenheim

Nun ist es offiziell: Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich von Cheftrainer Sebastian Hoeneß (40) getrennt. Nach zwei Jahren im Kraichgau ist Schluss für den gebürtigen Münchner.

"Nach einem ausführlichen Gespräch mit Alexander Rosen und der Geschäftsführung des Klubs am gestrigen Nachmittag haben wir uns gemeinsam auf eine Beendigung unserer Zusammenarbeit geeinigt", wird Hoeneß in einer Mitteilung des Vereins vom Dienstagnachmittag zitiert. "In den zurückliegenden Wochen haben wir eine intensive Analyse unserer gemeinsamen Arbeit vorgenommen und dabei keinen Konsens über die zukünftige Ausrichtung gefunden", so der 40-Jährige weiter.

Die Entlassung von Sebastian Hoeneß in Hoffenheim bedeutet bereits den vierten Trainerwechsel in der Bundesliga unmittelbar nach dem Saisonfinale. Zuvor hatten Markus Weinzierl in Augsburg und Adi Hütter in Mönchengladbach ihren Hut genommen, Florian Kohfeldt war in Wolfsburg entlassen worden.

Hoeneß hatte seinen Job in Sinsheim im Sommer 2020 angetreten, die TSG in dieser Saison nach anfänglichen Problemen stabilisiert und auf Kurs Europa geführt. Zwischenzeitlich war sogar die Qualifikation für die Champions League in Reichweite. Am 23. Spieltag stand Hoffenheim noch punktgleich mit dem Vierten aus Leipzig auf Rang fünf.

Bayern-Spiel als negativer Wendepunkt

Nach dem euphorisierenden 1:1 gegen die Bayern Mitte März ging es allerdings steil bergab: Es setzte drei Niederlagen in Folge gegen Hertha, Bochum und Leipzig. Alleine in den drei letzten Saisonspielen gegen Freiburg (3:4), Leverkusen (2:4) und Gladbach (1:5) kassierte die TSG 13 (!) Gegentore. Hoffenheim verspielte letztlich sogar den Startplatz in der Europa Conference League deutlich (sechs Punkte hinter Köln).

"Die Niederlage ist die Krönung der vergangenen Wochen", haderte Stammkeeper Oliver Baumann nach der Klatsche in Mönchengladbach und führte dann weiter aus: "Es ist unerklärlich, wie wir eingebrochen sind. Es war nicht nur eine schlechte Phase, es waren neun Spiele. Das ist zu lang. In mir herrscht eine große Leere."

Das Projekt mit Hoeneß jedenfalls, das zwischenzeitlich so verheißungsvoll schien, sehen die Hoffenheimer Verantwortlichen als gescheitert an. Mit Blick auf 13 Siege, sieben Remis und 14 Niederlagen lag Hoeneß' Bundesliga-Punkteschnitt in der Spielzeit 2021/22 bei 1,35.

Unbelastet in eine neue Spielzeit? Nein!

"Unsere Wertschätzung für den Trainer und Menschen Sebastian Hoeneß haben wir in den zurückliegenden Monaten stets klar zum Ausdruck gebracht. Auch deshalb ist uns die Entscheidung nicht leichtgefallen", betonte TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen und führte aus: "Wir müssen uns nach einer bereits vor dem letzten Spieltag begonnenen Analyse aber eingestehen, dass die Ergebnisse und Ereignisse in den vergangenen zwei Monaten viel von den zahlreichen positiven Aspekten, die diese Saison bereithielt und uns zwischenzeitlich bis auf Platz vier brachten, überschattet haben. Die alles entscheidende Frage, die wir uns nach diesen negativen Eindrücken zu stellen hatten, war, ob wir als Klub in dieser Konstellation unbelastet in eine neue Spielzeit starten können. Nach eingehenden Gesprächen haben wir diese Frage gemeinsam negativ beantwortet."