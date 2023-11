Baumann: "Wir sind extrem traurig und zutiefst erschüttert"

Zwei Tage nach seiner Vertragsverlängerung rettet Hoffenheims Kapitän in Augsburg am Ende einen Punkt und betont seine Sehnsucht auf ein Länderspieldebüt.

Wie so oft hatte Oliver Baumann eine Gelegenheit genutzt, um aufzutanken, als dieser ohrenbetäubende Knall das Augsburger Stadion durchzog. "Ich war gerade am entfernteren Pfosten, um etwas zu trinken, ich bin so zusammengezuckt und erschrocken. Wie laut muss das für die Betroffenen gewesen sein. Das hat einen Schlag gegeben, so was habe ich noch nie erlebt", schildert der Hoffenheimer Torhüter, der unter den Spielern dem explodierenden Böller und dem Geschehen mit am nächsten war, "irgendein Asozialer oder was auch immer hat sich in unseren Block geschmuggelt. Wir haben mit unserer aktiven Fanszene gesprochen, sie haben uns versichert, dass es von denen keiner war. Warum auch? Es waren ja Hoffenheimer nebendran, die kennen sich doch alle. Deswegen glaube ich ihnen."

Die Ermittlungen laufen noch, dem Vernehmen nach befinden sich auch am Sonntag noch zwei über Videomaterial ermittelte Tatverdächtige in Polizeigewahrsam. "Wir sind wir extrem traurig und zutiefst erschüttert, was da passiert ist", versicherte Baumann und sprach als Kapitän für die gesamte Mannschaft, "wünschen den Betroffenen alles Gute und gute Besserung. In der Hoffnung, dass nichts Schlimmeres passiert ist." Danach sieht es derzeit aus, es ist von elf verletzten Personen die Rede, die Knall-Traumata erlitten haben.

Davon distanzieren wir uns ganz klar. Oliver Baumann

"Davon distanzieren wir uns ganz klar. Ich hoffe, dass sie ein Leben lag Stadionverbot bekommen und noch viel mehr", betonte Baumann, "aber dann musst du einfach weiterspielen, was schon verrückt ist, aber in dem Moment unser Job."

Den Bruch im Hoffenheimer Spiel aber wollte der 33-Jährige nicht an der Spielunterbrechung festmachen. "Ich finde tatsächlich nicht, denn das 1:1 ist schon davor gefallen", erklärte Baumann, der gleich nach der Pause ein Nachlassen wahrnahm, "die erste Halbzeit war so gut, wir hatten so eine gute Kontrolle, da müssen wir ein zweites Tor machen. Aber danach drehte es sich."

Demirovic über Baumann: "Super Torwart, das weiß jeder"

Mehrfach sorgte der Schlussmann dafür, dass es nur bei einem Gegentor blieb, mit seiner größten Rettungstat, lenkte er einen Schuss des Augsburgers Ermedin Demirovic aus kurzer Distanz mit einem Reflex noch über die Latte (81.). "Zum Glück hab ich den gehalten", so Baumann, der zum wiederholten Mal in dieser Saison bester Hoffenheimer war und seiner Mannschaft Zählbares rettete. "Super Torwart, das weiß jeder, er ist nicht umsonst in der Nationalmannschaft. Bin mir nicht sicher, ob jeder Torwart in der Bundesliga den so hält", erklärte selbst Schütze Demirovic, "da geht ein Lob raus an Oliver."

Auch für die kommenden Länderspiele ist Baumann wieder nominiert, doch noch immer ist der Routinier ohne einen Einsatz in der Nationalmannschaft. Die Sehnsucht nach einem Debüt für sein Land ist dennoch unvermindert. "Meine Hoffnung ist natürlich sehr groß, der Wunsch und die Hoffnung sind da", versichert Baumann, "entscheiden muss das der Bundestrainer."