Baumann: Die 99 steht schon ziemlich lange

Im Duell mit dem direkten Konkurrenten aus Freiburg ist die TSG im Rennen um einen internationalen Startplatz nun zum Siegen gezwungen. Für den Torhüter wäre ein spezieller Dreier.

Im achten Jahr bereits steht Oliver Baumann im Hoffenheimer Tor. Insgesamt 290 Pflichtspiele haben sich da mittlerweile angesammelt, 259 davon in der Bundesliga. Die meisten hat er gewonnen. Bislang sind 84 Niederlagen und 76 Unentschieden, aber 99 Siege verbucht.

Baumann in der Warteschleife

Die letzte Zahl steht mittlerweile aber schon unangenehm lange. Den letzten Erfolg feierte der 31-Jährige am 6. März in Köln. Seither ist die TSG sieglos. Es folgten drei Remis gegen Bayern München (1:1) und zuletzt gegen Fürth (0:0) und in Frankfurt (2:2), zudem drei Niederlagen bei Hertha BSC (0:3), in Leipzig (0:3) und gegen Bochum (1:2). Doch der 100. Dreier, den Baumann als erster Hoffenheimer Profi feiern könnte, will einfach nicht gelingen.

"Europacup-Endspiel" gegen Freiburg

Durch den Negativlauf haben die Kraichgauer ihre aussichtsreiche Position im Rennen um die internationalen Startplätze erheblich verschlechtert und sind von Rang vier auf Platz acht abgerutscht. Der damalige Zwei-Punkte-Vorsprung auf Freiburg hat sich nun in einen Sechs-Punkte-Rückstand gewandelt. Zumindest gegen diesen direkten Konkurrenten wartet auf die TSG am Samstagabend (18:30 Uhr, LIVE! bei kicker) damit ein "Europacup-Endspiel". Nur mit einem Sieg können die Gastgeber dem Pokalfinalisten noch ernsthaft auf die Pelle rücken.

Setzen die Breisgauer allerdings ihren Lauf - gerade auch im Kraichgau - fort, ist der SC endgültig enteilt. Schon die beiden jüngsten Ligagastspiele haben die Freiburger in Sinsheim gewonnen (3:0 und 3:1). Zudem auch das Pokalduell an selber Stelle, als der SC im Achtelfinale klar mit 4:1 weiterkam. Immerhin in Freiburg gelang der TSG ein später Erfolg, als Chris Richards in der Nachspielzeit zum 2:1 einköpfte. Bei einer erneuten Heimpleite gegen Freiburg laufen die Hoffenheim unter Umständen sogar Gefahr, ihre europäischen Ambitionen vorzeitig komplett zu verspielen, wenn parallel Union Berlin gegen Schlusslicht Fürth und der 1. FC Köln in Augsburg gewinnen.

Es zählt also nicht nur für Baumann nur ein Sieg gegen seinen Ex-Klub, für den er bis 2014 bereits 147 Pflichtspiele absolviert hatte. Um für den nächsten Karriereschritt nach Hoffenheim zu wechseln. Der gelang mit Blick auf Europa durchaus, immerhin erreichte der Schlussmann mit der TSG bereits zweimal die Europa League und einmal gar die Champions League.

Aktuell aber hat Freiburg die besseren Karten und spielt als Tabellenfünfter und Pokalfinalist die Rolle, die Hoffenheim gerne gespielt hätte.