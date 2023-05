Jordi Alba erlöst Barça gegen dezimiertes Osasuna

Der FC Barcelona hat die nächsten drei Punkte für die Mission Meisterschaft geholt. CA Osasuna wehrte sich in Unterzahl lange tapfer, ehe Jordi Alba die Partie entschied.

Barcelonas Trainer Xavi wollte den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft mit derselben Startelf wie zuletzt beim 4:0 gegen Real Betis Sevilla gehen. Osasuna, dessen Coach Jagoba Arrasate nach dem 0:2 gegen Real Sociedad San Sebastian gleich neun personelle Änderungen vornahm, erwies sich jedoch als hartnäckiger Gegner.

Teilweise mit einer Sechserkette in der letzten Linie verteidigten die Gäste aus Pamplona gegen gewohnt ballsichere Katalanen. Barça suchte sein Glück in der Offensive bevorzugt über die rechte Seite und den auffälligen Raphinha oder mit de Jongs starken Bällen in die Spitze.

Herrando sieht Rot - Barça müht sich vergeblich

Die erste Chance hingegen produzierten Balde, der über links in den Strafraum dribbelte und dann scharf vors Tor spielte, und Pedri. Der Spanier erwischte den Ball jedoch nicht richtig (25.).

Die bis dahin konzentriert verteidigenden Gäste mussten kurz darauf einen Platzverweis hinnehmen: Herrando sah nach seiner Notbremse gegen Pedri die Rote Karte (27.). Barça erhöhte in der Folge die Schlagzahl, verpasste jedoch die Führung vor der Pause: Raphinhas Freistoß touchierte die Latte (28.). Ansu Fati, der für den angeschlagenen Gavi gekommen war, verfehlte eine Flanke Raphinhas nur knapp (42.) - und Araujos Kopfball nach der daraus resultierenden Ecke ging knapp drüber.

Von Osasuna kam im ersten Durchgang abgesehen von Torros Schuss neben das Tor (44.) wenig. Und auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie einseitig, denn bis auf wenige Nadelstiche der Gäste spielte sich die Partie fast ausschließlich im letzten Drittel vor Osasunas Tor ab.

Chancenwucher bei den Blaugrana - Lewandowskis Treffer zählt nicht

Den Katalanen fehlte es einzig an der letzten Konsequenz, denn zahlreiche Chancen wurden auch nach dem Seitenwechsel vergeben: Egal ob der wirbelnde Ansu Fati (48., 61.), de Jong völlig freistehend (56.) oder Dembelé mit nicht wenigerviel Freiraum (62.) - Barcelona scheiterte an der Genauigkeit oder am stark aufgelegten Aitor im Kasten der Gäste.

Auch Lewandowski konnte seine Chance zunächst nicht nutzen (68.) und hatte wenig später Pech: Im Vorfeld seines vermeintlichen Treffers stand Ferran Torres hauchzart im Abseits (79.). So lief den Katalanen allmählich die Zeit davon. Osasuna stand seinerseits kurz davor, dem Tabellenführer zu zehnt ein Bein zu stellen. Dann aber kam der Auftritt von Jordi Alba ...

Jordi Alba erzielt goldenes Tor - Osasuna steht Saison-Highlight bevor

Der eingewechselte Außenverteidiger machte es besser als seine Teamkollegen und versenkte den Ball per Direktabnahme aus linker Position im linken unteren Eck (85.). Der Jubel bei den Katalanen war groß, denn trotz der fahrlässigen Chancenauswertung machte Barça den nächsten Schritt bei der Mission Meisterschaft.

Barcelona ist erst wieder am 14. Mai im Rahmen des Stadtderbys mit Espanyol im Einsatz (21 Uhr). Für Osasuna steht am Samstag das Saison-Highlight an: Im Finale des spanischen Pokals treffen die Nordspanier auf Favorit Real Madrid (22 Uhr).