Eder Militao patzt, Kubo trifft: Real Madrid verliert in San Sebastian

Real Madrid hat die Generalprobe vor dem Pokalfinale verpatzt. In San Sebastian gab es für die Königlichen auch aufgrund eines individuellen Fehlers eine 0:2-Niederlage.

Real-Coach Carlo Ancelotti musste auf einige wichtige Spieler verzichten. Beispielsweise fehlte in der Offensive der Gelb-gesperrte Vinicius Junior, Benzema wurde zudem geschont. Klar, in der Liga haben die Königlichen einen zu großen Rückstand auf Barcelona, wichtig ist die Partie am Samstag, wenn das Pokalfinale gegen Osasuna ansteht. In der Offensive bekam in Abstinenz des Franzosen Mariano die Chance in vorderster Front.

La Real im Aluminium-Pech

Die Königlichen kamen besser in die Partie und hatten durch Tchouameni (6.) und Eder Militao (9.) die ersten Abschlüsse zu bieten, beide Male war Heimkeeper Alex Remiro auf dem Posten. Fortan übernahm La Real für einige Minuten das Kommando, Sörloths abgefälschter Schuss war der Anfang einer richtig guten Phase (12.).

Es war eine muntere Partie, beide Mannschaften wollten Fußball spielen und suchten die Offensive. Die beste Gelegenheit in den ersten 45 Minuten gab es in der 15. Minute, nach einer Sörloth-Verlängerung traf Zubimendi aus kurzer Distanz nur die Latte (15.). Die Hausherren verpassten es, sich in dieser starken Phase zu belohnen, Silva scheiterte an Courtois (19.). Die erste halbe Stunde war durchaus unterhaltsam, ehe die Begegnung bis zur Pause abflachte. Die letzte nennenswerte Chance vor dem Seitenwechsel verbuchte Eder Militao, der rechts vorbeiköpfte (24.).

Eder Militao patzt, Kubo trifft

Der zweite Durchgang begann mit einem kapitalen Fehler von ebenjenem Brasilianer: Er wollte auf Courtois zurückspielen, machte das aber zu ungenau. Somit landete der Ball bei Kubo, der ins leere Tor gegen seinen Ex-Klub traf (47.). Eine Antwort Reals blieb erst einmal aus. Und ab Minute 61 wurde diese sowieso schon schwere Aufgabe noch kniffliger, denn Carvajal sah nach einem Foul an Aihen die Ampelkarte.

Die Königlichen hatten in Unterzahl nichts mehr zu bieten, der große Wille war nicht zu erkennen, die Meisterschaft ist ohnehin schon weg. Real Sociedad machte es auf der anderen Seite aber auch sehr clever, ließ defensiv nichts zu und erzielte durch Barrenetxea in der 85. den zweiten Treffer, was die Entscheidung war.

Real Madrid, das nun bei fünf verbleibenden Spielen 14 Punkte Rückstand auf Barcelona hat, hat nun das Pokalfinale gegen CA Osasuna vor der Brust (Samstag, 22 Uhr). Real Sociedad hat nun etwas Pause, empfängt in der Liga dann am 13. Mai den FC Girona (14 Uhr).