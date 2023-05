Willian Josés Seitfallzieher reicht: Bilbao verzweifelt an Betis-Keeper Bravo

Im Rennen um die Europapokalplätze in La Liga hat Real Betis bei Athletic Bilbao einen glücklichen 1:0-Erfolg gefeiert. Willian José brachte die Gäste früh auf die Siegerstraße, die sich anschließend auf ihren routinierten Rückhalt verlassen konnten.

Willian José erzielte den Siegtreffer für Betis in Bilbao. AFP via Getty Images

Athletics Trainer Ernesto Valverde brachte nach dem 1:1 auf Mallorca insgesamt fünf Neue: Unai Simon, de Marcos, Dani Garcia, Sancet und Nico Williams starteten und ersetzten Agirrezabala, Yeray, Ander Herrera, Raul Garcia sowie Alex Berenguer, die abgesehen von Yeray (nicht im Kader) alle zunächst auf der Bank Platz nahmen.

Auch Betis-Coach Manuel Luis Pellegrini rotierte nach dem 0:4 beim FC Barcelona und veränderte seine Startelf viermal: Bravo, Sabaly, Paul und Guardado begannen anstelle von Rui Silva, Montoya, Luiz Henrique (alle Bank) und Luiz Felipe (nicht im Kader).

Willian José bringt Betis sehenswert in Führung

Von Beginn an schlugen beide Teams ein hohes Tempo an, die Gäste nutzten eine Nachlässigkeit der Basken gleich eiskalt: Nach einem langen Einwurf von Miranda brachte Vesga den Ball nicht aus dem Strafraum - Willian José reagierte schnell und beförderte den Ball per Seitfallzieher sehenswert ins linke Eck zur Führung für die Andalusier (6.).

Nach dem frühen Schock brauchte Bilbao noch die eine oder andere Minute, bevor die Gastgeber das Kommando übernahmen. Inaki Williams hatte im Strafraum zunächst Standprobleme (15.), wenig später war Bravo bei der verunglückten Rettungstat seines Vordermanns Paul auf den Posten (20.). Bilbao drängte weiter, agierte im Abschluss - etwa in Person von Sancet (30., 31.) oder Guruzeta (33.) - zu ungenau. Betis geriet zunehmend unter Druck, setzte aber immer wieder gefährliche Nadelstiche und hatte Pech, dass Pauls Kopfball nach einer Canales-Ecke nur an die Latte segelte (41.).

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild - Bilbao arbeitete am Ausgleich, fand gegen die beinahe ausschließlich in der Defensive geforderten Gäste jedoch kaum Lücken. Erst nach der Stundenmarke wurden die Hausherren, angetrieben vom auffälligen Sancet, gefährlicher. Mit seiner spektakulären Direktabnahme aus der zweiten Reihe traf auch der Mittelfeldmann jedoch nur die Querlatte (69.).

Routinier Bravo unüberwindbar - Vivian fliegt spät vom Platz

Die folgenden Gelegenheiten machte der bärenstarke Bravo im Betis-Tor zunichte: Ob gegen Inaki Williams aus spitzem Winkel (75.) oder gegen Joker Raul Garcia nach einer Flanke aus kurzer Distanz (78.) - immer wieder bissen sich die Basken am 40-Jährigen die Zähne aus. Der ebenfalls eingewechselte Adu Ares verpasste mit seinem Flachschuss ebenfalls knapp. Nach der Roten Karte gegen Vivian wegen eines harten Einsteigens gegen Borja Iglesias als letzter Mann (90.+3) brachte Betis in Überzahl den knappen Vorsprung über die Zeit und hatte dabei Glück, dass Alex Berenguer und Ander Herrera auch die letzte Doppelchance des Spiels liegenließen (90.+8).

Dank des Dreiers liegt Betis mit 52 Punkten sicher auf Platz sechs und hat fünf Spieltage vor Schluss nun fünf Punkte Vorsprung auf den Siebten aus Girona (47 Zähler). Bilbao muss als punktgleicher Achter auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen, um noch Chancen auf den Europapokal zu haben.