"Lewy" reagiert bedingt auf Benzema - Barças 15-jähriger Debütant begeistert sofort

Barça hält den Vorsprung auf Real und ist der Meisterschaft wieder ein Stück näher gerückt: Beim 4:0-Heimsieg lief für Gegner Real Betis alles schief. Zum Schluss begeisterte bei den Katalanen auch ein 15-Jähriger.

Der FC Barcelona hat die richtige Antwort auf die überraschende Auswärtspleite bei Rayo Vallecano unter der Woche gegeben - und Real Betis zu Hause deutlich die Grenzen aufgezeigt. Coach Xavi baute bei den Katalanen auf zwei Neue, Christensen und Busquets sollten auch schon vor der Pause entscheidende Rollen einnehmen.

Tief gestaffelt ließ Trainer-Ikone Manuel Pellegrini die Gäste beginnen, die allerdings bereits nach 14 Minuten erstmals komplett die Orientierung verloren. Raphinhas Gegenspieler auf dem rechten Flügel war nicht existent, mit Christensen und Araujo tauchten beide Innenverteidiger am Fünfmeterraum völlig frei auf - und der Däne drückte den Ball zum 1:0 in die Maschen.

Kurz zuvor hatte Betis auch noch verletzungsbedingt wechseln müssen: Der Auftritt von Joker Edgar dauerte dann allerdings nur 21 Minuten. Der Spanier sah nach einem harten Einsteigen gegen Pedri eine schnelle Ampelkarte (33.), Pellegrini nach heftigen Protesten zudem Gelb (34.).

Lewandowski häufiger im Mittelpunkt

Fünf Minuten später stand es 3:0, weil erst Lewandowski sein 19. Saisontor erzielen durfte (36.) und dann auch noch Busquets mit ganz feiner Klinge Raphinha fand (39.). Die Andalusier hatten gar Glück, dass nach Busquets' nächstem Geniestreich Raphinha den Ball nicht gut verarbeitete (45.+4).

Im satten Regen von Barcelona wussten die 88.530 Fans nicht, was sie vom zweiten Durchgang erwarten durften. Lewandowski gab nach gerade mal 30 Sekunden den ersten Warnschuss ab. Der Pole wusste offenbar, dass der hinter ihm in der Torschützenliste lauernde Benzema gegen Almeria dreimal getroffen hatte.

In der Folge rückte der ehemalige Münchner immer häufiger in den Mittelpunkt: In Minute 54 blieb Lewandowski bei seinem Dribbling im Strafraum an Rui Silva hängen, drei Minuten später traf er alleine vor dem Betis-Schlussmann nur den rechten Pfosten. Wenig später brandete Jubel auf, weil Betis-Ikone Joaquin bei seiner Abschiedstournee auch im Camp Nou aufschlug. Bitter nur, dass der mittlerweile 41-Jährige eine Viertelstunde später verletzungsbedingt vom Platz gehen musste.

Und weil Betis, das am Samstagabend regelrecht vom Pech verfolgt war, schon fünfmal gewechselt hatte, waren die Gäste in der Schlussphase nur noch zu neunt. Lewandowski drängte auf den Doppelpack, doch Pechvogel Rodriguez unterlief auch noch ein Eigentor (82.).

Yamal schnuppert an zwei Scorerpunkten

Es folgte ein besonderer Moment für einen 15-jährigen Debütanten: Yamal, in dem viele eines der größten Talente seit langer Zeit aus La Masia sehen, übernahm für Gavi. Und beinahe hätte der Offensivspieler binnen kürzester Zeit noch zwei Scorerpunkte gesammelt. Eine Riesenchance vereitelte Betis-Keeper Rui Silva (86.), den perfekten Assist des 15-Jährigen verstolperte Dembelé (89.). So blieb es beim 4:0 für die Hausherren.

Lewandowski liegt in der Torschützenliste nur noch zwei Treffer vor Benzema - und wird deswegen auch vollen Fokus auf die letzten sechs Ligaspiele legen. In diesen warten nach Osasuna am Dienstag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) noch Stadtrivale Espanyol (A), Real Sociedad (H), Real Valladolid (A), RCD Mallorca (H) und Celta Vigo (A).