Griezmann erneut in Topform: Atletico demontiert Cadiz

Atletico Madrid hat den Ausrutscher des Stadtrivalen Real genutzt und sich auf Platz 2 geschoben. Gegen den teilweise überforderten FC Cadiz überragte einmal mehr Griezmann.

Es sind torreiche Wochen bei den Rojiblancos: Einem 3:1 gegen Mallorca hatte Atletico jüngst einen 5:2-Sieg bei Real Valladolid folgen lassen. Diego Simeone sah ob der starken Form keinen Grund, einen Wechsel vorzunehmen - und wurde für diese Entscheidung umgehend belohnt: Keine zwei Minuten waren auf der Uhr, da versenkte Griezmann mit dem ersten Torschuss den Ball zur Führung des Favoriten (2.).

Griezmann schnürt früh den Doppelpack

Cadiz, von Sergio Gonzalez trotz eines 2:1-Heimsiegs gegen den FC Valencia völlig durchgewirbelt, waren die zahlreichen Umstellungen doch deutlich anzumerken. Gleich neun Wechsel hatte Gonzalez immerhin vorgenommen, nur Schlussmann Conan und Ivan Alejo durften erneut von Beginn an ran.

Das eingespielte Atletico schaltete und waltete derweil wie es wollte: Morata (6., 39., 42.) ließ gleich drei gute Chancen aus, Griezmann erhöhte aber dennoch auf 2:0 (27.) . Einzig in der 21. Minute schien die Dominanz der Hausherren kurz zu schwinden. Mbaye stand bei seinem vermeintlichen Ausgleich jedoch deutlich im Abseits.

Molina kontert Lozanos Traumtor

So ging es mit einem 2:0 in den zweiten Durchgang, in dem die Rojiblancos erneut früh trafen. Diesmal war es Morata, der nach feiner Vorarbeit Hermosos im vierten Anlauf endlich sein Tor machte (49.). Genug hatte Atletico damit aber immer noch nicht. Die Gastgeber blieben auf dem Gaspedal, holten einen diskutablen Handelfmeter heraus und nutzten diesen in Person von Carrasco zum 4:0 (57.).

Zuvor ausgeblieben, folgte nun doch eine Ruhepause des deutlich überlegenen Heimteams. Wirklich gefährlich konnte Cadiz dennoch nicht werden - bis sich aus dem Nichts Joker Lozano ein Herz fasste und per Traumtor zum Ehrentreffer einschoss (72.). Lange hielt die Freude der Gäste aber nicht an, konterte Molina den Sonntagsschuss doch umgehend und stellte nur Sekunden später den alten Ab- und Endstand her (73.).

Atletico Madrid, durch den Dreier an Stadtrivale Real vorbei auf Rang 2 gesprungen, ist am Sonntag, den 14. Mai, ab 16.15 Uhr zu Gast beim bereits abgestiegenen FC Elche. Der FC Cadiz reist schon zwei Tage früher zu RCD Mallorca (21 Uhr).