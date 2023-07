2:3 gegen Nigeria: WM-Gastgeber Australien bangt um Achtelfinal-Einzug

Ernüchterung bei WM-Gastgeber Australien: Nach dem viel umjubelten Auftaktsieg gegen Irland (1:0) unterliegen die "Matildas" mit 2:3 gegen Favoritenschreck Nigeria.

Die Co-Gastgeberinnen aus Australien waren mit einem 1:0 gegen Irland in das Turnier gestartet und hatten am Donnerstag so die Chance, auch ohne die angeschlagene Kapitänin und Rekordtorschützin Kerr bereits vorzeitig ins Achtelfinale einzuziehen. Vor dem Duell mit Nigeria, das sich zum Auftakt ein achtungsvolles 0:0 gegen Kanada erspielt hatte, wechselte Australiens Coach Tony Gustavsson nur einmal in seiner Startformation und brachte van Egmond für Fowler (Gehirnerschütterung).

Die Nigerianerinnen, bei denen Ayinde, Ajibade und Kanu anstelle von Ordega, Starspielerin Oshoala und der rot-gesperrten Abiodun starteten, mussten sich in den Anfangsminuten gegen das hohe Anlaufen der "Matildas" behaupten. Nach zehn Minuten kamen die "Super Falcons" dann zwar zu einer ersten Torannäherung, den ersten wirklich nennenswerten Abschluss setzte jedoch die auffällige Australierin Catley ab (13.).

Ausgeglichene erste Hälfte - Doppelschlag in der Nachspielzeit

Im weiteren, weitestgehend ausgeglichenen Spielverlauf folgten auf beiden Seiten vielversprechende Gelegenheiten - insbesondere durch Raso für die "Matildas" (31.) und Ucheibe auf der Gegenseite, deren Abschluss aus rund 16 Metern noch entscheidend von Plumptre abgefälscht und hauchzart am Tor vorbeigelenkt wurde (40.).

Nur kurz nach der Anzeige der fünfminütigen Nachspielzeit schlug der Ball dann aber doch noch im Tor ein - und zwar bei den Nigerianerinnen. Einen sauber ausgespielten Angriff über die linke Außenbahn vollendete van Egmond, die nach Vorlage von Foord in der ersten Minute der Nachspielzeit überlegt in die rechte untere Ecke einschob.

Die Stimmung auf den Rängen im Suncorp Stadium in Brisbane stieg entsprechend nach Australiens Führungstreffer an - doch nur fünf Minuten später folgte vor der Pause doch noch der Stimmungsdämpfer. Ein abgefälschter Abschluss von Ajibade landete punktgenau vor den Füßen von Kanu, sodass diese aus kurzer Distanz ohne große Mühen einnetzen konnte (45.+6).

Oshoalas Einwechslung als Wendepunkt der Partie

Auch nach dem Wiederanpfiff ging es direkt offensiv zur Sache, mit einem Distanzschuss verpasste Gorry die erneute Führung um wenige Meter (47.). Es dauerte schließlich bis zur 64. Minute, als die Einwechslung von Oshoala den Spielverlauf entscheidend beeinflussen sollte. Während die nigerianische Unterschiedsspielerin am 2:1 ihrer Mannschaft keinen unmittelbaren Einfluss hatte, bei dem Innenverteidigerin Ohale nach einer Ecke am zweiten Pfosten eingenickt hatte (65.), zeigte die 28-Jährige nur rund sieben Minuten später ihren Torinstinkt.

Ein Abstimmungsproblem zwischen Innenverteidigerin Kennedy und Keeperin Arnold nutzte Oshoala in gewohnt eiskalter Manier aus. Mit ihrer Kopfball-Rückgabe galt Kennedy damit unfreiwillig als Vorlagengeberin für die nigerianische Jokerin, die ins leere Tor einschob.

Kennedys Treffer kommt zu spät

Die Matildas warfen in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorne, belohnten sich aber trotz mehrerer Chancen nicht für ihre Offensivbemühungen (Kennedy, 78./Foord, 90.+5). So kam es, dass der späte Kopfballtreffer von Kennedy in der zehnten Minute der Nachspielzeit nur noch zur Ergebniskosmetik beitrug, die Niederlage der Co-Gastgeberinnen aber nicht mehr verhindern konnte.

Als Tabellenführer der Gruppe B reicht Nigeria nun im Duell mit Irland bereits ein Unentschieden, um sich den Einzug in die K.-o.-Runde zu sichern. Die Australierinnen stehen aufgrund der Niederlage derweil unter Zugzwang und müssen Kanada besiegen.