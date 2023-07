Sinclair vergibt Elfmeter im 324. Länderspiel - Kanada verpatzt Auftakt

Kanada hat den erwarteten Auftaktsieg bei der Frauen-WM verpasst. Beim 0:0 gegen Nigeria wurde Nationalheldin Sinclair zur tragischen Figur.

Zum engsten Favoritenkreis gehört die kanadische Nationalelf bei der WM nicht, dennoch war es eine Überraschung, dass sie am frühen Freitagmorgen (MESZ) in Melbourne zum Auftakt gegen Nigeria nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam - zumal dieses am Ende leistungsgerecht war.

Nach dominanter Anfangsphase wirkten Kanadas Offensivbemühungen zunehmend zahn- und planlos, während die Nigerianerinnen begannen, offensive Nadelstiche zu setzen. Die brenzligste Situation in einem insgesamt wenig spektakulären ersten Durchgang hatte Kanada in der 36. Minute zu überstehen, als Torhüterin Sheridan beim Herauskommen rechts im Strafraum den Ball nicht traf und die Kolleginnen die Situation mit vereinten Kräften bereinigen mussten.

Nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel bot sich dann Kanadas Nationalheldin Sinclair die große Gelegenheit, das Abwehrbollwerk zu durchbrechen: Die 40-Jährige, die ihre sechste WM spielt, war nach einem Fußeinsatz von Ordega im Strafraum spektakulär zu Boden gegangen, und Schiedsrichterin Lina Lehtovaara (Finnland), die zunächst den Kopf geschüttelt hatte, entschied nach VAR-Check auf Foulelfmeter. Doch Sinclair scheiterte an einer starken Parade der 22-jährigen Nnadozie, die auch einen Nachschuss erfolgreich verhinderte. Im 324. Länderspiel verpasste die Angreiferin damit ihr 191. Tor, ihr elftes bei einer WM.

Zweiter VAR-Check: Abiodun sieht Rot statt Gelb

Es sollte die letzte dicke Chance des Spiels bleiben, in dem die konzentrierten Nigerianerinnen ansonsten wenig Probleme hatten, die amtierenden Olympiasiegerinnen in Schach zu halten. Das letzte Highlight war ein weiterer VAR-Einsatz während der langen Nachspielzeit: Lehtovaara korrigierte ihre Gelbe Karte für Abiodun in glatt Rot - die 19-Jährige war gegen Lawrence nahe der Seitenauslinie zu spät gekommen und hatte sie heftig am Sprunggelenk getroffen (90.+8).

Dennoch verdiente sich Nigeria, die Nummer 40 der Weltrangliste, einen Punkt gegen die siebtplatzierten Kanadierinnen, die nun am Mittwoch (14 Uhr MESZ) gegen Irland ihren ersten Sieg anpeilen. Nigeria ist zwei Stunden vorher gegen Gastgeber Australien gefordert, der die Gruppe B nach dem ersten Spieltag anführt.