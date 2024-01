Irvine hat seine Füße erneut im Spiel: Australien bucht die Eintrittskarte fürs Viertelfinale

Australien steht in der Runde der letzten Acht. Am Sonntag gewannen die Socceroos das erste Achtelfinale des Asien-Cups mit 4:0 gegen Indonesien und wurden damit ihrem Favoritenstatus gerecht. Einen bedeutenden Beitrag leistete einmal mehr Mittelfeldspieler Jackson Irvine, Kapitän des FC St. Pauli.

Ein Tor beim 2:0 zum Turnierauftakt gegen Indien, der entscheidende Treffer im zweiten Gruppenspiel gegen Syrien - und jetzt erneut eine Schlüsselrolle beim Achtelfinale gegen Indonesien: Für Jackson Irvine könnte es gewiss schlechter laufen beim Asien-Cup.

War der 30-Jährige schon in der Vorrunde von entscheidender Bedeutung für Australien, so hatte er nun auch seine Füße im Spiel, als die Socceroos ihr erstes Tor der K.-o.-Phase erzielten. Die Partie war noch keine Viertelstunde alt, als Irvine von der halbrechten Strafraumseite flankte, Indonesiens Innenverteidiger Baggott fälschte entscheidend ab und lenkte den Ball ins kurze Eck - Torhüter Ari war geschlagen, 1:0 für Australien (12.).

Goodwin kommt, trifft und bereitet vor

Indonesien war mit nur drei Punkten als Gruppendritter ins Achtelfinale eingezogen und bekam nun von den Socceroos die Grenzen aufgezeigt. Nach dem 1:0 war der Asien-Cup-Gewinner von 2015 auf Kurs und ließ sich im weiteren Verlauf der Partie nicht mehr von seinem Weg abbringen.

Unmittelbar vor der Pause erhöhte Boyle mit einem Flugkopfball nach einer Flanke von Jones (45.) - und nach Wiederbeginn brannte auch nichts mehr an, im Gegenteil: Kurz vor Schluss markierte Goodwin, nicht einmal 120 Sekunden zuvor erst eingewechselt, das dritte Tor (87.), ehe er bei Souttars 4:0 auch noch als Vorlagengeber in Erscheinung trat (90.+1).

So zog Australien souverän ins Viertelfinale ein und trifft dort am Freitag (16.30 Uhr) auf den Gewinner des Duells zwischen Saudi-Arabien und Südkorea. Die Partie steht erst am Dienstag an (17 Uhr).