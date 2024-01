Dank Fayzullaevs postwendender Antwort: Usbekistan fordert im Viertelfinale Katar

Usbekistan ist der Viertelfinal-Gegner von Titelverteidiger Katar beim Asien-Cup. Die Zentralasiaten bezwangen Thailand mit 2:1, weil Fayzullaev auf den zwischenzeitlichen Ausgleich die perfekte Antwort hatte.

Titelverteidiger Katar schaute am Dienstagvormittag (MEZ) sicherlich genau auf das Geschehen im Al-Janoub Stadium. Denn im Duell zwischen Usbekistan und Thailand wurde der Viertelfinal-Gegner des Gastgebers gesucht. Beide Teams hatten in ihren letzten Gruppenspielen für Überraschungen gesorgt: Usbekistan knüpfte Australien einen Zähler ab (1:1) und Thailand erkämpfte sich gegen Saudi-Arabien (0:0) ein Unentschieden - allerdings waren beide Favoriten auch schon für das Achtelfinale qualifiziert.

Die Begegnung der beiden noch ungeschlagenen Teams dominierte in den ersten 45 Minuten Usbekistan. Die Zentralasiaten drängten die Thailänder in deren Hälfte und kreierten auch immer wieder Abschlussmöglichkeiten. So schoss unter anderem Urunov nach feinem Doppelpass freistehend vor Khammai nur rechts vorbei (18.). Letztlich belohnte Turgunboev sein Team für den couragierten Auftritt: Nach einer Brustannahme unter Gegnerdruck überwand er den Thailand-Schlussmann zum 1:0-Pausenstand (37.), der auch noch hätte höher ausfallen können.

Joker Sarachat sticht

Thailands Trainer Masatada Ishii reagierte auf den Rückstand mit einem Doppelwechsel. Damit sollte er ein goldenes Händchen beweisen. Denn Joker Sarachat erzielte mit einem herrlichen Schlenzer ins lange Eck den Ausgleich (58.). Lange währte die Freude über das 1:1 aber nicht, da auf der Gegenseite Fayzullaev die Usbeken mit einem trockenen Abschluss wieder in Führung brachte (65.).

Da die Südostasiaten den zweiten Durchgang aber deutlich offener gestalten konnten, blieb es nicht nur aufgrund des Ergebnisses spannend. Letztendlich verteidigten die Usbeken das 2:1 aber bis zum Schluss und treffen nun am Samstag auf Katar (16.30 Uhr).