Augsburg und das Problem mit den Führungen

Man kann es pragmatisch wie Ermedin Demirovic sehen: "30 Punkte haben wir, die kann uns keiner mehr nehmen." Mit Blick auf die vielen verspielten Führungen hätten es jedoch viel mehr sein können.

23 Punkte sind es mittlerweile, die die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen in dieser Saison nach einer Führung noch abgegeben hat, das sind mit Abstand die meisten in der Bundesliga. Der Vereinsrekord liegt bei 25 aus der Saison 2015/16. Fünf Partien bleiben noch, um diesen zu vermeiden. Und, besonders krass: In der vergangenen Saison gab der FCA insgesamt nur acht nach einer Führung ab.

Besonders gravierend wird die Statistik mit Blick auf die jüngsten Wochen, in denen Augsburg in sechs der vergangenen sieben Partien zwischenzeitlich führte, davon aber nur das Spiel gegen Werder Bremen mit 2:1 gewann. Seitdem folgten drei Remis und drei Niederlagen, sodass der längst mögliche Klassenerhalt zwar weiterhin wahrscheinlich, aber eben auch noch nicht sicher ist.

Doch woran liegt diese Schwäche? Häufig fällt auf, dass der FCA einen guten Start nicht über 90 Minuten bringt, doch eine Blaupause lässt sich nicht finden. Bei den Remis gegen RB Leipzig (3:3) und Schalke (1:1) hat zum Beispiel ein relativ früher Platzverweis und die daraus resultierende Unterzahl eine Rolle gespielt. Am Freitag, beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart, führten die vielen und teils frühzeitigen Wechsel zu Umstellungen und einem Nachlassen.

Die Wechsel haben uns Struktur und Wucht genommen. Enrico Maaßen

"Die Wechsel haben uns Struktur und Wucht genommen, auch wenn die Jungs, die reinkamen, alles gegeben haben", sagte Maaßen. Iago, bei dem ein MRT am Montag Aufschluss über die Schwere der Muskelverletzung geben soll, musste ebenso verletzt oder angeschlagen raus wie Torschütze Dion Beljo und Mads Pedersen, während Ermedin Demirovic und Ruben Vargas mit ihrem Kräften sichtbar am Ende waren. Jetzt macht sich offenbar bemerkbar, dass der FCA seit Saisonbeginn mit einer Vielzahl an Ausfällen zu kämpfen hat, viele durch Verletzungen. Ob dies im Saisonendspurt noch negative Auswirkungen hat?

Auch Rafal Gikiewicz (Schulterprobleme) fehlte im Tor erneut, Ersatzmann Tomas Koubek gewann nun keines seiner letzten 14 Spiele, in denen er im Tor stand (vier Unentschieden, zehn Niederlagen). Das hätte gegen den VfB eventuell anders ausgesehen, hätte der FCA häufiger aufs Tor geschossen, doch minimale vier Versuche waren zuletzt am 2. Spieltag 2021/22 beim 0:0 bei Eintracht Frankfurt der Fall. Eine Führung verspielte man damals logischerweise nicht …