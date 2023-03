Augsburg: Maier steht in Flicks Notizbuch

Für den FC Augsburg geht es am Samstagnachmittag beim VfL Wolfsburg weiter. Noch kein Thema für den Kader ist Innenverteidiger Felix Uduokhai. Arne Maier kann sich dagegen empfehlen, er steht nach kicker-Informationen unter Beobachtung von Nationaltrainer Hansi Flick.

Der 24-Jährige macht seit Jahresbeginn auf neuer Position auf sich aufmerksam. Früher spielte Maier im zentralen Mittelfeld, wo er schon zu Jugendzeiten bei Hertha BSC als großes Talent galt. Doch der große Durchbruch gelang ihm nie, zunächst auch nicht beim FC Augsburg, für den er seit Sommer 2021 spielt. Auf einer neuen Position, der rechten offensiven Außenbahn, hat Maier zuletzt jedoch überzeugt, drei Tore gelangen ihm 2023 bislang in der Bundesliga. Zudem hat er seine Defensivarbeit verbessert, gewinnt häufiger zweite Bälle als früher.

Maier war nach kicker-Informationen bereits jetzt im März ein Kandidat für den DFB-Kader. Stabilisiert er seine Leistungen auf dem aktuellen Niveau, könnte es stattdessen im Juni für eine erstmalige Nominierung reichen. Mit Mergim Berisha feierte dafür ein anderer FCA-Profi sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft, in den Partien gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) kam der Angreifer jeweils als Joker. Augsburgs erster deutscher Nationalspieler seit André Hahn 2014.

Demirovic fehlt gesperrt - Dorsch erneut im Pech

Mit Berisha und Maier kann Trainer Enrico Maaßen am Samstag in Wolfsburg planen, andere wichtige Spieler fehlen dagegen. Ermedin Demirovic sitzt die ersten seiner drei Partien wegen einer Rotsperre ab, der Angreifer fehlte Mitte der Woche aber ohnehin erkrankt im Training. Auch für Felix Uduokhai kommt das Auswärtsspiel zu früh. Der Innenverteidiger tastet sich nach einer Muskelverletzung zwar wieder heran, ist aber wegen seines Trainingsrückstands noch kein Thema für Wolfsburg, eher für das folgende Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

Auch Reece Oxford steht nicht zur Verfügung. Der Engländer hat sich nach einem schwierigen Jahr herangekämpft, sah aber in der 2. Mannschaft in der Regionalliga die Rote Karte und ist deswegen ebenfalls erst gegen Köln ein Kandidat für den Kader. Schließlich fehlt auch Pechvogel Niklas Dorsch erneut, der sich eine Operation an der Nasenscheidewand unterzogen hat.