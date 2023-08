Augsburg beendet die Leihe von Renato Veiga vorzeitig

Überraschend kommt es nicht mehr, seit Dienstagmittag ist es aber offiziell: Der FC Augsburg hat die Leihe mit Renato Veiga (20) vorzeitig beendet. Der defensive Mittelfeldspieler kehrt zu Stammverein Sporting Lissabon zurück.

Ursprünglich war die Leihe mit Renato Veiga bis 31. Dezember 2023 geplant gewesen. Wie erwartet beendete der FCA das Geschäft mit Sporting Lissabon aber bereits in diesem Sommer. Das machten die Fuggerstädter, die sich am Sonntag mit einem 0:2 in Unterhaching aus dem DFB-Pokal verabschiedet hatten, am Dienstagmittag offiziell.

"Nach der Analyse der ersten sechs Monate haben wir mit Renato Veiga das Gespräch gesucht und sind letztlich zum Entschluss gekommen, die Leihe vorzeitig zu beenden", wird Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, in einer Pressemitteilung zitiert: "Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz im FCA-Trikot und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste."

Im Januar dieses Jahres war der Transfer von Renato Veiga noch als Augsburger Transfercoup gefeiert worden. Schließlich galt der knapp 1,90 Meter große Abräumer als großes Talent und kam als Kapitän der portugiesischen U-20-Nationalmannschaft zum FCA. Auch eine Kaufoption soll sich der Bundesligist gesichert haben.

Die großen Erwartungen in ihn konnte der defensive Mittelfeldspieler dann aber nicht erfüllen. Der seit Ende Juli 20-Jährige kam in der zweiten Halbserie der Saison 2022/23 insgesamt 13-mal zum Zug, wurde dabei sechsmal ein- und viermal ausgewechselt (kicker-Notenschnitt 4,22). An einem Tor war er nicht direkt beteiligt. Seine letzten Pflichtspieleindrücke aus Augsburg: In 180 Minuten gegen Dortmund (0:3, Note 4) und Mönchengladbach (0:2, Note 5) konnte Renato Veiga nicht für sich werben.