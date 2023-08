Der FCA und Renato Veiga vor der Trennung

Die personelle Not des FC Augsburg in der Defensive wird vor dem Saisonstart größer. Der nächste Grund: Renato Veiga spielt in den Planungen nach nur einem halben Jahr keine Rolle mehr.

Am vergangenen Samstag, seinem 20. Geburtstag, fehlte der Portugiese in den Testspielen gegen Jahn Regensburg (3:2) und Ajax Amsterdam (3:1). Bereits im Trainingslager in Schladming hatte der Defensivspieler angeschlagen pausieren müssen.

Direkt im Anschluss an die Vorbereitung in der Steiermark verbrachte Renato Veiga ein paar Tage in seine Heimat Portugal. Mittlerweile befindet er sich zwar wieder in Augsburg, doch Gespräche in den vergangenen Tagen haben sowohl bei der Vereins- wie der Spielerseite zu der Erkenntnis geführt, dass eine vorzeitige Beendigung der Leihe das Beste für alle ist. Bis Renato Veiga einen neuen Klub gefunden hat, trainiert er individuell oder mit der U 23. Sein Leihvertrag würde noch bis zum Ende dieses Kalenderjahres laufen, dann müsste er zu Stammverein Sporting Lissabon zurück.

Veiga kam nach seiner Verpflichtung im Winter in 13 Bundesligapartien zum Einsatz. Trotz des sichtbaren Talents neigte er dabei zu Fehlern, wie sein Notenschnitt von 4,22 belegt. Veigas Vorteil ist seine Vielseitigkeit. Er kann im defensiven Mittelfeld, der Innenverteidigung und als Linksverteidiger spielen, verfügt prinzipiell über eine große Ruhe am Ball. Als sportliche Verstärkung hat er sich dennoch nicht erwiesen.

Für Trainer Maaßen bricht damit eine weitere Option in der Abwehr zum Bundesligastart weg. Gegen Borussia Mönchengladbach am 19. August fehlen die rotgesperrten Innenverteidiger Patric Pfeiffer und Rechtsverteidiger Robert Gumny. Felix Uduokhai ist nach seiner Ankündigung, den 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen, ein Verkaufskandidat, könnte schnell weg sein. Ex-Kapitän Jeff Gouweleeuw erholt sich von einem Eingriff am Fuß und bekäme unabhängig davon keine Steine in den Weg gelegt, würde er ein Jahr vor Vertragsende wechseln wollen. Bleiben als feste Konstanten innen nur Maximilian Bauer und Frederik Winther sowie die Außenverteidiger Mads Pedersen, Iago und David Colina. Rechts hinten probierte Maaßen in den Tests allerdings auch schon Fredrik Jensen und Arne Engels aus.