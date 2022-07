Auf dem Weg, aber noch nicht fix: Wolfsburg kämpft um Svanberg

Der VfL Wolfsburg will Mattias Svanberg vom FC Bologna verpflichten und befindet sich dabei auf einem guten Weg. Jedoch: Entgegen Meldungen aus Italien, wonach der Transfer bereits fix sein soll, ist der Poker um den schwedischen Nationalspieler noch nicht beendet.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Seefeld berichtet Thomas Hiete

Der VfL Wolfsburg bastelt weiter an seinem Kader für die neue Saison und hofft, schon bald das nächste Puzzlestück hinzufügen zu können: Mattias Svanberg, zentraler Mittelfeldspieler des FC Bologna, soll kommen, perfekt ist der Wechsel aber noch längst nicht. Denn: Zahlreiche Konkurrenten buhlen ebenfalls noch um die Dienste des schwedischen Nationalspielers, unter anderem Klubs aus der Premier League sowie der SSC Neapel.

Meldungen aus Italien, wonach Svanbergs Wechsel nach Wolfsburg bereits fix sein soll, könnten Teil des Pokerspiels sein. Als Ablöse ist weiterhin eine Summe im Bereich von acht bis zehn Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Gespräch, auch hier gilt: Fix ist noch nichts.

"Wir werden sicherlich die Augen offenhalten", hatte Trainer Niko Kovac nach dem Abgang von Xaver Schlager zu RB Leipzig gesagt, dabei nahm der VfL frühzeitig Svanberg ins Visier. Der Schwede passt perfekt in die Wolfsburger Philosophie, bevorzugt mit jungen Spielern arbeiten zu wollen, er verfügt darüber hinaus aber bereits über jede Menge Erfahrung. Schon 2018 war der Mittelfeldmann von Malmö FF nach Bologna gewechselt und bestritt seither 117 Spiele in der Serie A. Hinzu kommen bei dem 23-Jährigen 21 Länderspiele für Schweden.

VfL arbeitet unter Hochdruck

Unter Hochdruck arbeitet der VfL daran, den Svanberg-Deal unter Dach und Fach zu bringen. Wie lange es noch dauern kann, vermag niemand zu sagen. Bis zum morgigen Freitag befindet sich der VfL in seinem Trainingscamp in Österreich, fliegt dann nach Belgien, wo am Tag darauf der Test beim KV Mechelen ansteht. Anschließend geht es zurück nach Deutschland - wo Svanberg im besten Fall zum Kader stoßen soll.