Rund zwölf Millionen Euro: Leipzig holt Schlager aus Wolfsburg

RB Leipzig hat seinen zweiten Sommerneuzugang präsentiert: Mit Xaver Schlager (24) vom VfL Wolfsburg ist den Sachsen ein Transfer-Coup gelungen.

Xaver Schlager wechselt den Verein, bleibt aber in der Bundesliga. Der 29-malige österreichische Nationalspieler (zwei Tore) schließt sich nach drei Jahren beim VfL Wolfsburg dem Ligakonkurrenten RB Leipzig an. Den Transfer-Coup, der überraschend schnell und geräuschlos über die Bühne ging, lassen sich die Sachsen eine Ablöse in Höhe von rund zwölf Millionen Euro kosten. Schlager macht von einer Ausstiegsklausel Gebrauch.

Der Mittelfeldspieler hatte bereits RB Salzburg im Sommer 2019 dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von kolportierten zwölf Millionen Euro verlassen und einen Vierjahresvertrag bis 2023 in Wolfsburg unterschrieben. Einen solchen unterzeichnete er nun auch in Leipzig, gültig bis 2026.

Schlager, das "wichtige Puzzlestück"

"Wir freuen uns sehr, dass wir den Transfer von Xaver Schlager realisieren konnten. Sein Wechsel zu uns ist sportlich wie wirtschaftlich sinnvoll und passend, Xaver wird uns helfen, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen", erklärte Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport bei RB Leipzig. "Wir haben immer gesagt, dass wir in diesem Sommer vor keinem großen Umbruch stehen, sondern uns punktuell verstärken. Gleichzeitig haben wir vor, Jahr für Jahr als Verein zu wachsen und besser zu werden. Um dies zu erreichen, ist Xaver ein wichtiges Puzzlestück für die Zukunft."

Auch Borussia Mönchengladbach hatte um den Österreicher geworben, war letztlich aber leer ausgegangen. In Niedersachsen, wo er eigentlich verlängern sollte, lieferte Leistungsträger Schlager starke Spiele ab, galt als Vorzeigeprofi, wurde aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

Bereits im August 2019, also nur kurz nach seinem Wechsel, zog sich Schlager einen Knöchelbruch zu. Im August 2021 riss er sich beim 1:0-Heimsieg über Leipzig das Kreuzband und musste infolgedessen monatelang pausieren.

"Ich bin sehr froh, dass ich damals den Schritt in die deutsche Bundesliga gewagt habe und beim VfL sofort gut aufgenommen wurde. Es war eine sehr schöne und auch prägende Zeit für mich, in der ich viel gelernt habe", so Schlager. "Für mich ist es jetzt aber an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Ich möchte mich bei allen im Klub und auch bei den Fans für drei wunderbare Jahre bedanken und wünsche dem VfL nur das Beste." Leipzig sei ein "absoluter Top-Verein in Deutschland, der durchgehend international spielen will und mit dem DFB-Pokal inzwischen seinen ersten Titel errungen hat".

Schlager machte in Wolfsburg letztlich 81 Pflichtspiele, in denen er drei Tore erzielte. In seiner ersten Saison landete er mit dem VfL auf Rang sieben, 2020/21 gar auf Champions-League-Rang vier, ehe die Wölfe in der vergangenen Spielzeit auf Rang zwölf abstürzten. In Leipzig wird Schlager höher hinaus wollen.