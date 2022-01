Aues Mutmacher und eine doppelte Premiere

Der FC Erzgebirge Aue feiert gleich eine doppelte Premiere: Erstmals gastiert Schalke 04 zu einem Punktspiel im Erzgebirge. Und: Erstmals spielen die Sachsen am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Flutlichtspiele haben für die Veilchen einen besonderen Reiz, was so manch Großer schon zu spüren bekam.

Das jüngste 2:2 zum Jahresauftakt bei Spitzenreiter St. Pauli, durch das eine Serie von vier Niederlagen am Stück endete, dürfte dem FC Erzgebirge Aue zudem als Mutmacher dienen. "Wir sind die erste Mannschaft, die in dieser Saison dem FC St. Pauli in deren Stadion überhaupt Punkte abgezwackt hat. Das ist der gute Beginn für eine intensive Aufholjagd", sagt Aues Teamchef Marc Hensel.

Doch auch der FC Schalke reist nach nur einer Niederlage aus den letzten sechs Ligaspielen (2/3/1) mit Selbstvertrauen an und spricht mittlerweile offensiver vom Aufstieg.

Das Duell der beiden Kumpelvereine hat auch eine Gemeinsamkeit aus der jüngeren Vergangenheit: Domenico Tedesco. Der heutige Coach von RB Leipzig hatte seine Profilaufbahn im März 2017 in Aue begonnen und dort sensationell den Klassenerhalt geschafft. Im Juni 2017 holte ihn Schalke dann für die Ablösesumme von 500.000 Euro. Seine Zeit im Erzgebirge hat er nicht vergessen: "Ich habe dem Klub sehr viel zu verdanken. Ich wünsche ihm den Klassenerhalt von ganzem Herzen."

1000 Zuschauer sind zugelassen

Wenn Aue, das im Hinspiel ein 1:1 ergatterte, im ersten Samstagabendspiel im Duell der Traditionsklubs die Knappen empfängt, dürfen 1000 Zuschauer die Begegnung live im Stadion erleben.